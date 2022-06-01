Instagram'da neden eski gönderiler görünüyor? Akış ve güncellenme sorunu 2022

Instagram'da neden eski gönderiler görünüyor? Akış ve güncellenme sorunu 2022

Instagram ana sayfasına yeni gönderiler yerine geçmiş paylaşımlar düşenler, sebebini merak ediyor. Peki Instagram akışınızda neden eski gönderiler görüyorsunuz? İşte yanıtı...

Son günlerde binlerce kullanıcı Instagram akışında sorun yaşıyor.

Ana sayfayı yenilemesine rağmen Instagram kullanıcıları geçmiş gönderiler ile karşılaşıyor.

Instagram'da neden eski gönderiler karşıma çıkıyor, Instagram neden yeni gönderileri/hikayeleri göstermiyor diye merak edenler, konuya ilişkin araştırma yapıyor.

Meydana gelen akış ve gönderi sorunu diğer sosyal medya platformlarında da dile getirildi.

Peki Instagram neden eskileri gösteriyor? Instagram'da neden eski gönderi/hikaye görüyorum? İşte ayrıntılar...

Instagram akışımda neden eski gönderiler görüyorum?

Zaman zaman akışınızda birkaç gün önce paylaşılmış gönderiler görebilirsiniz. Bunun nedeni, takip ettiğiniz kişilerin paylaştığı gönderileri veya önerilen gönderileri kaçırmamanızı sağlamaktır.

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