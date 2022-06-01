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- Instagram'da neden eski gönderiler görünüyor? Akış ve güncellenme sorunu 2022
Instagram'da neden eski gönderiler görünüyor? Akış ve güncellenme sorunu 2022
- Haber Merkezi
- 01.06.2022 - 13:24
Son günlerde binlerce kullanıcı Instagram akışında sorun yaşıyor.
Ana sayfayı yenilemesine rağmen Instagram kullanıcıları geçmiş gönderiler ile karşılaşıyor.
Instagram'da neden eski gönderiler karşıma çıkıyor, Instagram neden yeni gönderileri/hikayeleri göstermiyor diye merak edenler, konuya ilişkin araştırma yapıyor.
Meydana gelen akış ve gönderi sorunu diğer sosyal medya platformlarında da dile getirildi.
Peki Instagram neden eskileri gösteriyor? Instagram'da neden eski gönderi/hikaye görüyorum? İşte ayrıntılar...
Instagram akışımda neden eski gönderiler görüyorum?
Zaman zaman akışınızda birkaç gün önce paylaşılmış gönderiler görebilirsiniz. Bunun nedeni, takip ettiğiniz kişilerin paylaştığı gönderileri veya önerilen gönderileri kaçırmamanızı sağlamaktır.
Çerezleri temizleyin
Diğer bir seçenek olarak da sunucu hatası olabilir.
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Instagram uygulamasının güncellemeler ile birlikte bünyesinde barındırmış olduğu çerezleme sistemi bir süre sonrasında aksamalara sebep olmaktadır. Eğer sorunlar yaşanmaya başladıysa, ilk olarak uygulamayı tamamen kapatınız.
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Cihazınızın işletim sistemine bağlı olarak ayarlar kısmına giriş yapınız.
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Bu alandan tarayıcı verileri kısmını bulduktan sonrasında silme işlemlerini gerçekleştiriniz.
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Telefonunuzu kapatıp açın, yeniden başlatınız.