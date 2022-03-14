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    Instagram’da paylaşım yapmak için en doğru saat! Bildirimler susmayacak...

    Gönderilerinizi paylaştığınız saate göre etkileşim oranınızın artabileceğini biliyor muydunuz. İşte Instagram’da paylaşım yapmak için en uygun saat…
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 17:57
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    Instagram’da paylaşım yapmak için en doğru saat! Bildirimler susmayacak...

    Son fotoğrafınız her zamankine göre daha mı az like aldı…

    Gönderilerinizin görüntülenme sayısı düştü mü…

    Takipçi sayısınız artmıyor mu…

    Instagram’da bunları yaşıyorsanız, “etkileşim” kasmanız gerekebilir.

    Sosyal medyada kullanıcıların en büyük hedefi, en fazla etkileşimi sağlayabilmek.

    İster kişisel profiliniz, isterse de işletme hesabınız için olsun, paylaşım yaptığınız saate dikkat etmekte yarar var.

    Instagram algoritma güncellemesi insanların akışlarındaki “en yeni” içeriğe öncelik verdiğinden, içeriğinizi takipçilerinizin önüne çıkarmak için en iyi şansınız “takipçilerinizin çoğu çevirimiçi olduğunda içeriklerinizi paylaşmak” olacaktır.

    Peki Instagram’da gönderi ve hikaye paylaşmak için en doğru zaman saat kaç? İşte Instagram algoritmasına göre etkileşimin zirvede olduğu saat aralıkları….

    INSTAGRAM PAYLAŞIMI İÇİN EN DOĞRU SAAT

    Sabahları sosyal medyanın en yoğun olduğu saatler diyebiliriz. Çünkü uyanır uyanmaz telefona sarılır, biz uyurken neler olup bittiğini öğrenme ihtiyacı duyarız.

    Sabah genellikle mesai saatleri öncesi, öğle molaları ve akşamları iş çıkış vakitlerinde herkes telefona sarılır.

    Bu zamanlar, paylaşım için en ideal zamanlar sayılabilir.

    Instagram için 07:00-09:00, 11:00-15:00, 16:00-18:00 arası, diğer saatlere göre katılım biraz daha yoğun olmaktadır.

    Instagram’da paylaşım yapmak için en doğru saat! Bildirimler susmayacak... #1


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