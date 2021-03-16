Instagram'da SFS nedir? SFS ne demek, açılımı nedir?

Sosyal medya platformu Instagram'da genellikle takipçi kazanmak amacıyla karşılıklı olarak profil hesaplarının paylaşılmasına SFS deniliyor. Peki SFS ne demek, açılımı nedir?

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platfromu Instagram, yeni bir terimle kullanıcılarının araştırma konusu oldu.

Takipçi veya etkileşim arttırmak amacıyla tercih edilen bir tanıtma yöntemi olan SFS, son günlerde kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

SFS nedir, ne demek, açılımı nedir soruları sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yerini aldı. Peki Instagram'ın yeni uygulaması SFS nedir? İşte detaylar...

INSTAGRAM'DA SFS NEDİR?

SFS, türkçe anlamı tam olarak "karşılıklı paylaşım" demektir. İngilizce de SFS açılımı ise "shoutout for shoutout" olarak karşımıza çıkıyor.

SFS, Instagram profil hesaplarını karşılıklı olarak hikaye veya gönderi şeklinde paylaşma olayıdır. Her iki hesap da karşılıklı olarak profillerini hikayesinde paylaşarak takipçi, beğeni ve yorum sayısını arttırabilir.

Genellikle, çok sayıda takipçisi olan bir sayfa / kişi profilinde başka bir sayfayı paylaşır.

Son dönemlerde oldukça popüler olan bu takipçi arttırma yöntemi ile Instagram'da yaklaşık 23.3 milyon paylaşım yapılmıştır.

SFS NASIL YAPILIR?

SFS işlemini gerçekleştirebilmek için, öncelikle SFS’yi kabul edecek olan başka bir İnstagram veya diğer sosyal medya hesaplarını kullanan kullanıcı gerekmektedir.

SFS yapacak sosyal medya kullanıcısının hesabı, İnstagram üzerinde gönderi veya hikaye olarak, diğer sosyal medya platformlarında ise gönderilerle paylaşılmaktadır.

Yapılırken dikkate alınacak konu ise, hesapların birbirleriyle benzer içeriklerde, aynı hedef kitlede ve sahip oldukları takipçi sayılarıdır. Aksi durumlarda ise pek yarar sağlanamayabilir.