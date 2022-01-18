Instagram'da takipçiler gizlenebilir mi? Düğmeye basıldı...

Sosyal medya devi Instagram, takipçi gizleme özelliği üzerinde çalışıyor. Peki Instagram'da takipçiler gizlenebilir mi, nasıl yapılır? İşte konunun detayları...

"Instagramda takip ettiğim kişileri nasıl gizlerim" diyenler için Instagram harekete geçti.

Meta çatısındaki Instagram, mavi tiki olan yani doğrulanmış hesapların gizliliği için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Hesabınızı gizlemek ve takipten çıkarmak dışında "takipçi gizlemek" mümkün olacak mı merak ediliyordu.

Geliştirici Alessandro Paluzzi’nin ortaya çıkardığı görüntülere göre, doğrulanmış hesaplar artık takipçi sayısının başkaları tarafından görünmesini engelleyebilecek.

INSTAGRAM TAKİPÇİ GİZLEME ÖZELLİĞİ

Yeni özellik ile mavi tiki olan kullanıcı, takipçilerini kendisine özel yapabilecek. Bu özellik aktif edildiğinde, Instagram, ilgili hesabın “Takipçiler” sekmesini gizli hale getirecek.

Hesabın kendisi dışında başka biri takipçileri görüntülemeye çalıştığında, “Takipçileri yalnızca …. kullanıcısı görüntüleyebilir” uyarısı çıkacak.

4 BİN VE ÜZERİ TAKİPÇİSİ OLANLARA ÖZEL

Alessandro Paluzzi’nin paylaştığı bilgiye göre Instagram, sadece 4000+ takipçiye sahip doğrulanmış işletme hesaplarının takipçilerini kısıtlamasına izin verecek.

Eğer takipçi sayınız 4000’den düşükse, mavi tikiniz yoksa ve işletme hesabı kullanmıyorsanız “Takipçiler” bölümü eskisi gibi herkese açık olacak.

Henüz geliştirilme aşamasında olan bu özelliğin tüm kullanıcılar için çıkıp çıkmayacağı ya da bu haliyle piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belli değil.