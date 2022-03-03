Instagram'da video altyazı özelliği nasıl açılır? 2 adımda aktif edin!

Instagram'da kullanımını kolaylaştıracak 'otomatik altyazı' özelliği 17 dil desteğiyle hayata geçti. Peki video alt yazı özelliği nasıl, nereden açılır? Adım adım anlattık...

Instagram, yeni bir özelliğini kullanıcılara sunuyor...

Artık herhangi bir Instagram video gönderisi için, isterseniz otomatik alt yazıları açabileceksiniz.

Instagram'ın video gönderileri için otomatik altyazıları başlangıçta 17 dilde sunulacak ve yakında daha fazlası gelecek.

Alt yazı özelliğini açmak isteyenler, "Instagram video alt yazı ekleme nasıl yapılır", "Intagram video alt yazı özelliği nasıl açılır" gibi başlıklarla detayları araştırıyor.

İşte adım adım Instagram alt yazı özelliğini aktif etmek için yapmanız gerekenler...

INSTAGRAM VİDEO ALT YAZI AÇMAK İÇİN:

Instagram uygulamasına girin.

'Ayarlar > Hesap > Açıklamalı Altyazılar' bölümüne girerek video altyazılarını aktif hale getirebilirsiniz.

Altyazının dili ne yazık ki manuel olarak değiştirilemiyor. Instagram’ı hangi dilde kullanıyorsanız altyazı da o dilde olacaktır.