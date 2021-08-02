Instagram'da yeni hesap çalma yöntemi: Telif hakkı ihlali

İnternet dolandırıcıları, Instagram hesaplarını çalmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemle, kullanıcılara sahte telif hakkı ihlali mesajı gönderiliyor.

Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, dolandırıcıların da en çok ilgilendiği mecralardan bir tanesi.

Kötü niyetli kişiler, kullanıcı hesaplarını çalmak için sürekli yeni yöntemler deniyor. Son dönemlerde ise, sahte telif hakkı bildirimini içeren mesajlar sıkça gönderilmeye başlandı.

KULLANICILARA SAHTE TELİF MESAJI

Dolancırıcıların mesajları, Instagram'ın müşteri hizmetleri hesaplarından gelmiş gibi kurbanlara gönderiliyor ve mesajdaki linke 24 saat içerisinde giriş yapılması isteniyor.

Eğer kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak linkten giriş yaparsanız, bilgileriniz hesabınızı çalmak isteyen kişilerin eline geçiyor.

INSTRAGRAM'IN BÖYLE BİR YÖNTEMİ YOK

Instagram, ister telif hakkı ihlali ister diğer sorunlar olsun, kullanıcıları hiçbir şekilde özel mesaj (DM) yoluyla uyarmıyor. Şirket kullancıyı bir ihlalle ilgili uyarmak isterse, bunu uygulama üzerinden bildirim ya da mail yoluyla yapıyor.

Kullanıcılara İngilizce veya Türkçe ulaşan sahte telif ihlali mesajlarında şu ifadeler kullanılıyor:

"Instagram I Telif Hakkı Topluluğu

Rapor Kimliği: 126382350847838

Selam!

Instagram telif hakkını ve topluluk kurallarımızı ihlal ettiğinize dair şikayetler aldık. Ekibimiz şikayetleri inceledi ve onayladı. İhlal ettiğiniz kurallar;

- Paylaşılan bir gönderi veya bağlantı

- Telif hakkıyla korunan yayınlar

Telif hakkı ihlali kurallarımıza aykırıdır! Hesabınız 48 saat içinde kalıcı olarak silinecektir. Hata yaptığımızı düşünüyorsanız aşağıdaki formdan geri bildirimde bulunun. (Bağlantı tıklanmazsa, bu mesajı yanıtlayın ve tekrar deneyin)

Saygılarımla,

Instagram I Telif Hakkı Destek Ekibi"

Instagram giriş sayfası gibi logo ve renkleri tasarlanan bu sayfaya Instagram kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi ve şifrenizi girdiğiniz anda bu bilgiler dolandırıcının eline geçiyor. Hesabı ele geçiren dolandırıcılar, arkadaş listesindekilerden yüksek kazanç vaadi ile para toplayıp ortadan kayboluyor.

Ayrıca bu yolla kişilerin internet kimliklerini ve şifrelerini ele geçiren dolandırıcılar, bunları banka hesaplarını ele geçirmek, şantaj ve daha birçok yasa dışı amaç için kullanabiliyor.