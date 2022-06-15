Instagram'daki hikaye hatası kullanıcıların tepkisine neden oldu

Instagram'daki hikaye hatası kullanıcıların tepkisine neden oldu

Son zamanlarda Instagram'daki hikayeler, sanki hiç izlenmemiş gibi tekrar tekrar kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Snapchat'ten aldığı hikayeler özelliğiyle oldukça popüler hale gelen Instagram, son zamanlarda yaşanan bir hatayla gündemde.

Son zamanlarda Instagram kullanıcıları, izledikleri hikayelerin sanki hiç izlenmemiş gibi tekrar tekrar karşılarına çıktığını söylüyor.

Kullanıcıların aynı hikayeleri tekrar tekrar görmelerine neden olan bu hatanın nedeni bilinmese de Instagram'dan resmi bir açıklama geldi.

Instagram: Sorunun farkındayız

Meta sözcüsü Christine Pai, şirketin söz konusu hatanın farkında olduğunu ve her şeyi normale döndürmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Pai, kullanıcılardan hata nedeniyle özür dilerken, Instagram kullanıcıları sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Öte yandan bazı kullanıcılar, güncelleme ise sorunun çözüldüğünü bildiriyor.