Instagram'dan ABD başkanlık seçimi öncesi güvenlik önlemi

Instagram, aldığı yeni güvenlik tedbirleri kapsamında şüpheli hesaplardan kimlik doğrulaması isteyecek. Doğrulama yapmayanların hesabı ise kapatılacak.

Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, sosyal medya üzerinden seçimin güvenliğini tehlikeye atma girişimlerine karşı platformlara büyük iş düşüyor.

Facebook, Google, Microsoft ve Twitter'ın 2020 başkanlık seçimleri öncesinde bir araya geldiğini ve hükümetle birlikte çeşitli adımların atılacağını dün sizlerle paylaşmıştık.

Bu adımlardan bir tanesi popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'dan geldi. Facebook’a ait olan platform, artık bazı kullanıcılarından doğrulama isteyecek.





KİMLİK BELGESİ İSTENECEK

Instagram, söz konusu doğrulama talebini şüpheli davranış gösteren hesaplara gönderecek ve bu kişilerden resmi bir kimlik belgesi ile kim olduklarını doğrulamalarını isteyecek.

Doğrulama yapmayan hesapların ise etkileşimleri kısıtlanacak veya hesaplar tamamen askıya alınabilecek.

Daha önceki ABD seçimleri sonrasında zor günler yaşayan sosyal medya platformu, yeni önlemler ile birlikte bu süreci en az zararla atlatmayı planlıyor.

Instagram dışında, yaklaşan seçimler öncesinde diğer platformlar da çeşitli önlemler alıyor.

Twitter, platformda artık siyasi reklam yayınlamayacağını açıklamıştı. Ayrıca Facebook ve Instagram; önümüzdeki günlerde siyasi reklamları akışta görünmesini engellemek için kullanıcılara bir seçenek sunacak.