Instagram'dan çıplak fotoğraf önlemi

Instagram, insanların çıplak fotoğraflardan ve istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olmak için müstehcen fotoğraf filtresi üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz yıllarda siber zorbalık için bazı önlemler alan Instagram, şimdi de kullanıcıların çıplak fotoğraflara maruz kalmasını engellemek istiyor.

Instagram, insanların çıplak fotoğraflardan ve istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olmak için müstehcen fotoğraf filtresi özelliğini hayata geçirecek.

Çatı şirket Meta, hala geliştirme aşamasında olan isteğe bağlı kullanıcı kontrollerinin, insanların çıplak fotoğraflardan ve diğer istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olacağı duyurdu.

Instagram, önümüzdeki hafta duyuracak

Önümüzdeki haftalarda yeni özelliği duyuracaklarını açıklayan Meta, geliştirilen teknolojinin üçüncü taraf kişi ve kurumlar tarafından görüntülenemeyeceğinin altını çizdi.

Bunla birlikte geçen yıl Pew Araştırma Merkezi, 35 yaşın altındaki kadınların yüzde 33’ünün çevrimiçi olarak cinsel tacize uğradığını tespit eden bir rapor yayınlamıştı.

