Petrol
90.31
0.53%
Euro
18.2059
0.98%
Dolar
18.3642
0.20%
Altın
984.27
-0.23%
Borsa
3282
1.13%
Bitcoin
355.915
0.92%
BTXN Coin
8.14
2.64%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Instagram'dan çıplak fotoğraf önlemi

    Instagram, insanların çıplak fotoğraflardan ve istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olmak için müstehcen fotoğraf filtresi üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Instagram'dan çıplak fotoğraf önlemi

    Geçtiğimiz yıllarda siber zorbalık için bazı önlemler alan Instagram, şimdi de kullanıcıların çıplak fotoğraflara maruz kalmasını engellemek istiyor.

    Instagram, insanların çıplak fotoğraflardan ve istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olmak için müstehcen fotoğraf filtresi özelliğini hayata geçirecek.

    Çatı şirket Meta, hala geliştirme aşamasında olan isteğe bağlı kullanıcı kontrollerinin, insanların çıplak fotoğraflardan ve diğer istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olacağı duyurdu.

    Instagram, önümüzdeki hafta duyuracak

    Önümüzdeki haftalarda yeni özelliği duyuracaklarını açıklayan Meta, geliştirilen teknolojinin üçüncü taraf kişi ve kurumlar tarafından görüntülenemeyeceğinin altını çizdi.

    Bunla birlikte geçen yıl Pew Araştırma Merkezi, 35 yaşın altındaki kadınların yüzde 33’ünün çevrimiçi olarak cinsel tacize uğradığını tespit eden bir rapor yayınlamıştı.

    instagram


    'TOKİ’ye borcu olanlar için indirim kampanyamız hazır'
    Emlak

    'TOKİ’ye borcu olanlar için indirim kampanyamız hazır'

    Eşi tarafından 49 bıçak darbesi ile öldürüldü
    3. Sayfa

    Eşi tarafından 49 bıçak darbesi ile öldürüldü

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir