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    Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

    Sosyal medya platformu Instagram'ın aldığı yeni karara göre, kullanıcıların benzer sayfalarda uzun süre vakit harcamasını engellemek için uyarılarda bulunulacak.
    • REUTERS
    • 08.12.2021 - 06:07
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 08:44
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    Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

    Bir süredir çocukların ve gençlerin zihinsel sağlığına zarar vermekle suçlanan sosyal medya platformu Instagram, imajını düzeltmek için hizmet politikalarında değişikliğe gitme kararı aldı.

    Artık belli bir konuya dair sayfalarda gereğinden fazla zaman geçiren kullanıcıların diğer konulara yönelmelerini sağlamak için ekrana pop-up mesajlar yollanacak.

    "ARA VER" MESAJI GELECEK

    Aynı zamanda platformda aralıksız 10, 20 ya da 30 dakika geçiren kullanıcılardan da mesajla biraz ara vermeleri istenecek ve kullanıcılara sosyal medyaya alternatif olarak yürüyüşe çıkmak, nefes egzersizleri yapmak gibi aktivitelere yönelebilecekleri söylenecek.

    Instagram dan gençlere ve çocuklara yönelik ara ver uygulaması #1

    "INSTAGRAM'DA 20 DAKİKA, ÇOK UZUN BİR SÜRE"

    Instagram yetkilisi Vaishnavi J bir röportajında, "Platformda çok vakit geçirdiğinizde- örneğin 20 dakika oldukça uzun bir süre- kullanıcının telefonu elinden bırakması için küçük bir hatırlatma yapılması çok değerli. Size Instagram'da o kadar da çok zaman harcamıyormuşsunuz gibi gelebilir çünkü o 20 dakikada 5-6 farklı şey yapıyor oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

    Instagram dan gençlere ve çocuklara yönelik ara ver uygulaması #2

    TESTLER GEÇEN AY BAŞLADI, ANCAK ADIM ATILMADI

    Instagram bu özelliği geçen ay test etmeye başlamış ama istatistik açıklamamıştı.

    Bir süre önce Facebook çalışanı Frances Haugen tarafından sızdırılan şirket içi belgelerle, Instagram ve Facebook'un gençlerin vücut algısı, uyku, kaygıdan kaynaklı olumsuz zihinsel ve psikolojik etkileri olabileceğini bildiği ancak bir adım atmadığı ortaya çıkmıştı.

    Instagram dan gençlere ve çocuklara yönelik ara ver uygulaması #3

    CEO MOSSERİ, SENATO'DA İFADE VERECEK

    Öte yandan Instagram CEO’su Adam Mosseri, Instagram’ın çocukların ve gençlerin akıl sağlığına olumsuz etkileri olduğu yönünde eleştirilerin karşısında şirketin attığı adımları açıklamak üzere ABD Senatosu önünde çarşamba günü ifade verecek.

    Instagram dan gençlere ve çocuklara yönelik ara ver uygulaması #4

    INSTAGRAM'DAN YENİ KARARLAR

    Buna ek olarak insanların kendilerini uygulamada takip etmeyen gençleri kendi paylaşımlarında etiketleme ya da onların içeriklerine yer verme de son buluyor.

    Mart 2022'de de Instagram, ebeveynlere çocuklarının platformu kullanımı konusunda daha fazla görünürlük verme niyetinde. Buna göre gençler, ebeveynlerine Instagram'da ne kadar zaman geçirdiklerini görme ya da bu zamanı sınırlama yetkisi verebilecek.

    Instagram dan gençlere ve çocuklara yönelik ara ver uygulaması #5

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