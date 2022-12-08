Instagram'dan içerik üreticilerine ters köşe! "Ne yapsam olay oluyor" diyenler bu defa yandı!

Instagram'dan içerik üreticilerine ters köşe! "Ne yapsam olay oluyor" diyenler bu defa yandı!

Popüler sosyal medya platformu olan Instagram, artık içerik üreticilerinin paylaşımlarını kontrol edebilecek. Gönderileriniz keşfete düşmek için, platformdan onay alacak.

Dünyada yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu Instagram, yeniliklerine devam ediyor. Bu yıl boyunca birçok değişim ve yenilik gördü.

Bazı yenilikler olumlu karşılansa da, bazı yenilikler büyük eleştiri aldı. Profile şarkı ekleme özelliği, DM yenilikleri, alışveriş esnasında teklif al seçeneği gibi yenilikler ilgi gördü.

Bazı olumsuz eleştirilere maruz kalan yenilikler ise, TikTok ile benzer özellikler olduğu belirtildi. Yine de Instagram, daha güvenli ve kolay bir platform olmayı başardı.

Adam Mosseri, içerik üreticilerine içeriklerin hangi sebeplerden keşfete düşmediğini açıkladı. Bundan sonraki durumlarda içerik üreticileri, gönderilerin keşfete düşüp düşmediğini kontrol edebilecek. Bir paylaşım yapıyorsanız, platform paylaşımı keşfet için onaylayacağını ya da onaylamayacağını haber verecek.

Instagram içeriklerinizi engelleyebilecek

Mosseri, bazen hesabın veya gönderilerin herkese göstermek için uygun veya yeterli olamayabileceğini belirtti. Bu nedenle gereksiz görülen gönderiler artık önerilmeyecek.

İçerik oluşturucuları, gönderilerinin keşfet sayfasına düşüp düşmediğini öğrenmek için hesap durumlarını kontrol edecek. Tüm bunların yanında içerikleriniz, platform tarafından tamamen de engellenebilir. İçerik engellemesi olanlar, paylaşımı silebilir veya destek ekibine itiraz edebilir.

Elbette, yayınlanan her içerik topluluk yönergelerine uygun olmalı ve bunlara uymayan içerikler platformun şart ve koşullarını ihlal ettiği için kaldırılmalı.

İçeriğinizin gizlenip gizlenmediğini kontrol etmek için Profil, Ayarlar ve ardından Hesap’a gidebilirsiniz. Onay almama durumu içeriğinizin görülmeyeceği anlamına gelmiyor, yalnızca içeriğiniz uygulama içindeki herkese önerilmeyecek.