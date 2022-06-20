Instagram'dan Çok Konuşulacak Tarihi Reels Kararı

Instagram son zamanlarda oldukça popüler olan Reels bölümünde önemli bir değişiklik yapma kararı aldı.

Instagram yetkilileri son zamanlarda Reels videolarının beğeni ve görüntülenme odaklı olmasının eleştirilmesi üzerine Reels videolarının beğeni ve görüntülenme sayılarını gizleyebilme özelliği üzerinde çalışmaya başladı.

Bu yenilik sayesinde videoların altında beğenme ve yorum sayıları gözükmeyecek.

Tiktok ile büyük bir yarış içerisinde olan Instagram Reels kısmına farklı özelliklerin geleceğine şüphe yok.Artık reels videolarında beğeni sayısının gözükmeyecek olması ne tür bir avantaj sağlayacak bunu özellik devreye girdikten sonra göreceğiz.