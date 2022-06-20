Petrol
112.94
-0.16%
Euro
18.238
0.29%
Dolar
17.3302
0.03%
Altın
1.025
0.04%
Borsa
2516
-0.69%
Bitcoin
359.143
5.09%
BTXN Coin
8.45
12.96%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Instagram'dan Çok Konuşulacak Tarihi Reels Kararı

    Instagram son zamanlarda oldukça popüler olan Reels bölümünde önemli bir değişiklik yapma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 15:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Instagram'dan Çok Konuşulacak Tarihi Reels Kararı

    Instagram yetkilileri son zamanlarda Reels videolarının beğeni ve görüntülenme odaklı olmasının eleştirilmesi üzerine Reels videolarının beğeni ve görüntülenme sayılarını gizleyebilme özelliği üzerinde çalışmaya başladı.

    Bu yenilik sayesinde videoların altında beğenme ve yorum sayıları gözükmeyecek.

    Instagram dan Çok Konuşulacak Tarihi Reels Kararı #1

    Tiktok ile büyük bir yarış içerisinde olan Instagram Reels kısmına farklı özelliklerin geleceğine şüphe yok.Artık reels videolarında beğeni sayısının gözükmeyecek olması ne tür bir avantaj sağlayacak bunu özellik devreye girdikten sonra göreceğiz.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Selen Görgüzel, loca kapattı
    Magazin

    Selen Görgüzel, loca kapattı

    Filenin Sultanları, Almanya'yı set vermeden yendi
    Voleybol

    Filenin Sultanları, Almanya'yı set vermeden yendi

    Görüş Bildir