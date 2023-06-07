Instagram'dan yapay zeka sohbet botu geliyor Instagram, yapay zekaya sahip sohbet botu getirmeye hazırlanıyor. İşte yeni özellikle ilgili bilinenler.

ensonhaber.com

ChatGPT sohbet botunun bir anda popüler olmasıyla birlikte birçok şirket, ürünlerine yapay zeka özellikleri eklemeye başladı.

Instagram, sohbet botu özelliğini kullanıcılar ile buluşturmak için çalışmalara başladı.

Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından aktarılan bilgilere göre, yeni yapay zeka botu, soruları yanıtlayabilecek ve tavsiye verebilecek.

Kullanıcıların 30 farklı kişilik arasından seçim yapabileceği sohbet botu, testlerin ardından Instagram kullanıcılarına sunulacak.

TikTok da benzer bir bot geliştiriyor

TikTok, yapay zeka asistani "Tako"yu geçtiğimiz haftalarda Filipinler'de denemeye başladığını duyurmuştu. Böylelikle kullanıcılar izledikleri videolar ile ilgili yapay zekadan bilgi alabilecek.