Instagram'ın Twitter rakibi uygulaması perşembe günü yayınlanacak Instagram'ın sahibi Meta şirketi, Twitter ile rekabet edecek metin tabanlı bir uygulama çıkarmayı planlıyor. Uygulama hakkında yeni bilgiler geldi.

ensonhaber.com

Instagram'ın sahibi Meta şirketinin, Twitter'a rakip olacak metin tabanlı bir uygulama çıkarmayı planladığı ve platformun haziran ayı gibi piyasaya çıkabileceği açıklanmıştı.

Kaynaklara göre şirket, şirket şu anda uygulamayı ünlüler ve influencer'larla test ediyor.

Yeni uygulama, ağırlıklı olarak Instagram'ın altyapısını kullanacak. Instagram ile entegre olacak merkeziyetsiz platfom, Mastodon gibi diğer bazı uygulamalarla da uyumlu çalışacak.

"Threads" perşembe günü yayınlanacak

Meta bünyesindeki Instagram'ın Twitter'a rakip olarak geliştirilen uygulamaya dair ilk görüntüler ortaya çıktı.

Threads olarak isimlendirilen ve App Store üzerinden ön siparişe açılan uygulamanın perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

Yeni uygulama, Instagram platformunun bir parçası olacak, dolayısıyla yüz milyonlarca hesaba da bağlanacak. Bu nedenle, Threads isimli uygulamanın, Twitter'ın en büyük rakibi olması bekleniyor.