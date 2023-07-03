Instagram'ın ücretli mavi tik aboneliği tüm ülkelere geliyor! İşte fiyatı Instagram ve Facebook üzerinden mavi tik alıp, ayrıcalıklı özelliklerden faydalanılabilen "Meta Verified" aboneliği, tüm ülkelere açılıyor.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.

Twitter'dan sonra Instagram da doğrulanmış hesap rozeti satmaya başladı. Gerekli şartları karşılayanlara yıllardır ücretsiz olarak mavi tik veren Instagram, artık bu özelliği paralı hale getirdi.

Tüm ülkelere geliyor

Instagram ve Facebook üzerinden mavi tik alıp, ayrıcalıklı özelliklerden faydalanılabilen "Meta Verified" aboneliği, yakında tüm ülkelerde kullanıma sunulacak.

Meta Verified, Facebook veya Instagram uygulamasında aylık 14,99 ve Facebook'un web sürümünde aylık 11,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Ücretli mavi tik ayrıcalıkları

Meta Verified’a abone olduğunuzda, mavi tikin yanı sıra, sizi taklit eden hesaplara karşı daha hızlı işlem yapılabilmesi için, Instagram yetkililerine daha hızlı ulaşma imkanına sahip olacaksınız.

Servise abone olanlar, yorumlarda ve aramalarda daha üst sıralarda yer alacak ve böylece görünürlükleri artacak.