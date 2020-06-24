Intel, Apple'ın kendi işlemcileri hakkında açıklama yaptı

Intel, Apple'ın kendi işlemcileri hakkında açıklama yaptı

Intel, Apple'ın gelecekteki Mac ve MacBook modellerinde Intel yerine kendi işlemcisini kullanacağını duyurmasının ardından bir açıklama yayınladı.

Bildiğiniz gibi Apple, piyasaya sürdüğü iPhone ve iPad modellerinde kendi ürettiği işlemcileri kullanıyor. Ancak şirket, Mac modellerinde genellikle Intel işlemcileri tercih ediyor.

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağını ve artık Intel işlemcilerden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Böylece, şirketin amiral gemisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarının işlemcileri için 15 yıllık Intel bağımlılığı da sonlanmıştı.

INTEL'DEN AÇIKLAMA

Apple'ın söz konusu kararını açıklamasının ardından Intel cephesinden nasıl bir açıklama geleceği merak konusuydu. Beklenen açıklama ise Intel tarafından yayınlandı.

Intel, beklenenin aksine oldukça olumlu bir açıklama yaptı. Şirket, Apple'ın Intel için birçok iş alanını içeren iş ortağı olduğunu belirterek, Apple'ı desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın Intel işlemcili cihazlar için "uzun yıllar" destek vermeyi sürdüreceğini açıklamıştı.Bu nedenle iki şirket arasındaki bağ tamamen kopmuş değil.