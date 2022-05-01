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    Intel: Çip krizi 2024 yılına kadar devam edecek

    Intel CEO'su Pat Gelsinger, pandemi sebebiyle yaşanan küresel tedarik sıkıntılarının 2024 yılına kadar devam edeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 14:49
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    Intel: Çip krizi 2024 yılına kadar devam edecek

    Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

    Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcilerinden endişe verici açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Intel: Kriz 2024 yılına kadar sürecek

    Küresel çip kriziyle ile ilgili açıklama yapan Intel CEO'su Pat Gelsinger, pandemi sebebiyle yaşanan küresel tedarik sıkıntılarının 2024 yılına kadar devam edeceğini dile getirdi. Gelsinger, daha önce krizin 2023 yılında sona ereceğini söylemişti.

    intel

    Sektörde yaşanan sıkıntılar sebebiyle TSMC ile ortaklık çalışmaları yürüten Intel, ayrıca Malezya'da üretim artışı; ABD, Avrupa, Asya'daki yatırımlar ve yakın gelecekte yeni tesisler inşa etmeyi planlıyor.

    Öte yandan Intel, geçtiğimiz aylarda ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurmuştu.

    ABD'nin payı azalıyor

    ABD'nin küresel çip üretimindeki payının 25 yıl önce yüzde 37'lerde olduğunu belirten Gelsinger, mevcut durumda bu payın yüzde 12'lere gerilediğini açıklamıştı.

    intel


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