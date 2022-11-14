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    Intel, çip pazarında Samsung'u geçmek istiyor

    Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, Samsung'u geçerek pazarda ikincilik koltuğuna oturmak için çalışmalar yürütüyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:05
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    Intel, çip pazarında Samsung'u geçmek istiyor

    Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, şirketler bu sorunu çözüme kavuşturmak için yatırımlarını artırdı.

    Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapacağını ve ABD'ye 100 milyar dolarlık tesis kuracağını açıklamıştı.

    Intel'in hedefi Samsung'u geçmek

    Yakın zamanda çip üretimini artırmak için büyük yatırımlara imza atan ABD merkezli yonga devi Intel, yarı iletken pazarında Samsung'u geçerek dünyanın en büyük ikinci üreticisi olmayı planlıyor.

    Şimdiye kadar yalnızca kendisi için üretim gerçekleştiren Intel, geçtiğimiz yıl büyük bir adım atarak üretimi diğer şirketlere de açmıştı.

    Öte yandan şirket, İsrailli bir döküm firması olan Tower Semiconductor'u da satın almayı planlıyor.

    intel

    Intel, çip üretim hedeflerini artırsa da rakibi Samsung ve TSMC şimdiden 3nm üretime başladı ve 2025 yılına kadar 2nm'ye geçiş yapmayı planlıyorlar.


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