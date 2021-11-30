Intel, her yıl yeni bir ekran kartı satışa çıkaracak

Intel, AMD ve NVIDIA ile mücadele etmek için her yıl yeni ekran kartları satışa sunmaya hazırlanıyor.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD için işler iyi gidiyor.

Her iki şirket de ilk çeyrekte toplam 4 milyar dolar civarında oyuncu ekran kartı satmıştı. Bu fiyatın yaklaşık 500 milyon doları madencilere ait.

2020 yılında Intel Xe ekran kartını tanıtan Intel, resmen ekran kartı pazarına girmişti. Şirket, şimdilerde ise her yıl yeni ekran kartları satışa çıkararak pazardaki elini güçlendirmek istiyor.

INTEL'DEN EKRAN KARTI HAMLESİ

Bir Intel çalışanı tarafından verilen bilgiye göre Intel, her yıl yeni bir ekran kartını piyasaya sürecek ve böylece AMD ve NVIDIA ile olan rekabeti kızıştıracak.

Intel'in, 1'inci nesil Alchemist ekran kartlarını 4'üncü nesil modellere kadar kurguladığı iddia edilirken, bunlardan Arc Druid isimli kartın 2025 yılında piyasaya çıkacağı söyleniyor.





225W güç tüketimine sahip olacağı söylenen Arc Alchemist ekran kartının, 16 GB GDDR6 belleğe sahip olacağı ifade ediliyor.

Arc Alchemist'in, 2022'nin ilk çereğinde raflarda olması bekleniyor. Ancak serinin diğer üyelerinin ne zaman satışa çıkacağı şu an için belirsiz.

