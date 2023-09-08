Intel i9 işlemci ve uzun pil ömrüyle HUAWEI Matebook 16s Türkiye’de satışta HUAWEI'nin yeni dizüstü bilgisayar modeli Matebook 16s Türkiye’de satışa çıktı. Yeni dizüstü bilgisayarı detaylıca inceledik ve deneyimlerimizi paylaştık.

ensonhaber.com

Dizüstü bilgisayar pazarında oldukça iyi işlere imza atan HUAWEI, yeni tanıttığı modelleri ülkemize getirmeye devam ediyor.

Son olarak şirket, MateBook 2023 serisinin yeni üyesi olan MateBook 16s modelini ülkemizde satışa çıkardı.

Matebook serisindeki ince ve hafif tarzını Matebook 16s modeline de yansıtan HUAWEI, i9 işlemcisi ve daha iyi pil performansıyla kendini öne çıkarıyor.

HUAWEI Matebook 16s modelini sizler için test ettik. Gelin şimdi hep birlikte, yeni modelin özelliklerine yakından bakalım.

HUAWEI Matebook 16s neler sunuyor

Dilerseniz ilk olarak tasarımdan başlayalım. Tıpkı selefi gibi çok şık ve zarif bir görünüme sahip olan HUAWEI Matebook 16s; gri metal kasası, ince gövdesi, ince ekran çerçeveleri ve 1.99 kilogram ağırlığıyla oldukça iyi bir kullanım deneyimi vadediyor.

Alüminyum alaşımlı metal gövdeye sahip olan dizüstü bilgisayarın güç butonunda parmak izi okuyucusu da mevcut.

Aslına bakacak olursak, seride daha ince modeller de var, ancak önceki modeller bağlantı noktası söz konusu olduğunda biraz düşük kalıyor. Matebook 16s ise daha fazla bağlantı seçeneğiyle geliyor.

Bilgisayarın sol tarafına baktığımızda, 1 adet USB-C, 1 adet Thunderbolt 4, 1 adet HDMI 2.0 ve 1 adet 3.5mm jack bağlantı noktaları bizleri karşılıyor. Sağ tarafa ise iki adet USB 3.2 bağlantı noktası mevcut.

16 inç dokunmatik ekran

MateBook 16s modelinin ekranı profesyonel çalışma alanları için donanım bazında kalibre edilmiş bir ekran.

16 inç büyüklüğünde 2,5K çözünürlüklü 3:2 oranlı, 1,07 milyar renkli 10 noktalı ekran, bizi oldukça memnun etti. Aynı zamanda ekranın dokunmatik olması, hem deneyimi artırıyor hem de kullanımı kolaylaştırıyor.

TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık ve DC karartma teknolojisi, uzun süreli kullanımlarda gözlerin yorulmamasını sağlıyor. Kullanıcıların göz sağlığına önem veren dizüstü bilgisayar, zararlı mavi ışıkları filtreliyor.

Son olarak ekranın üstündeki çerçevede 1080p çözünürlüğünde yapay zeka destekli bir kameranın olduğunu da belirtelim.

13. nesil i9 işlemci ve daha fazlası

HUAWEI MateBook 16s, şirketin en güçlü dizüstü bilgisayarlarından bir tanesi. Çünkü bu modele 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemcisi güç veriyor. Bilgisayar, aynı zamanda Intel EVO sertifikasına da sahip.

Intel’in EVO platformu, kullanıcıların önemli görevlerini daha verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olma amacıyla, kullanıcılara mobil ofis için uygun performans ve kolaylık sağlayan bir dizüstü bilgisayar çözümü sunuyor.

Video düzenleme, grafik tasarım, programlama ve veri işleme gibi birçok işlemi test ettik ve laptop, yaptığımız testlerden başarılı bir şekilde geçti.

Aslına bakacak olursak, söz konusu testlerde iyi bir performans elde edebilmek için işlemci tek başına yeterli değil. MateBook 16s, 16 GB LPDDR5 4800MHz RAM kapasitesine sahip ve bu da performansı daha da yukarı çekiyor.

Depolama tarafında kullanılan 1 TB NVMe PCIe SSD ise kullanıcıya hem çok yüksek okuma ve yazma hızları, hem de geniş bir depolama alanı sunuyor.

Birçok kullanıcının laptopları dizinin üstünde kullandığını biliyoruz. Açıkçası MateBook 16s modelinin bu tip kullanımlarda nasıl bir deneyim sunduğunu merak ettik.

HUAWEI, bu modelde yükseltilmiş soğutma sistemi olduğunu ve böylece yoğun kullanım koşullarında bile serin kaldığını söylüyor. Gerçekten de bilgisayar, yoğun kullanımlarda bile dizinize çok fazla bir sıcaklık vermiyor.

Hoşumuza giden bir diğer şey ise laptopun klavyesi oldu. 1,5 mm tuş hassasiyetine sahip olan klavye, yazı yazmayı oldukça keyifli hale getiriyor.

Klavyede ayrıca 3 farklı dereceye sahip aydınlatma özelliği de bulunuyor. Özellikle gece kullanımlarında bu aydınlatmanın fazlasıyla iş gördüğünü belirtelim.

Klavyenin sağ ve sol kısımlarında iki adet hoparlör bulunuyor. Akıllı optimizasyon, Ultra-Bass ve Sound Turbo teknolojilerini içeren hoparlörler, kullanıcıya doğru bakıyor ve daha iyi bir deneyim sunuyor.

Çift mikrofon sistemine sahip olan bilgisayar, kullanıcıların sesini 5 metre mesafeye kadar alabiliyor ve yapay zeka sayesinde arka plan gürültülerini kaldırabiliyor.

Batarya performansı

Huawei MateBook 16S modelinde 84Wh bataryaya sahip. Söz konusu batarya, 11 saate kadar video oynatma ve 9 saate kadar ofis çalışması imkânı sunuyor. Biz de yaptığımız testlerde tam dolu bir batarya ile neredeyse aynı süreleri yakalamayı başardık.

Şunu da belirtmeden geçmeyelim. i9 işlemcisinin yer aldığı modele özel olarak 135W adaptör bulunuyor. Bu adaptör sayesinde dizüstü bilgisayarın şarj olma süresi çok daha kısalıyor.

HUAWEI Matebook 16s Türkiye fiyatı

MateBook 16s modelini Huawei Online Mağazası üzerinden 36 bin 999 TL’ye satın alabilirsiniz.

Ve bir şey daha... PC kullanıcıları için Huawei Mobile Cloud

Bilgisayar kullanıcıları için üst düzey güvenlik sunan Huawei Mobile Cloud depolama çözümü sayesinde dosyalarınızı şifreli bulut deposunda saklayabilir ve bu dosyalara dilediğiniz zaman erişebilirsiniz.

HUAWEI Mobile Cloud’un PC’lere de yüklenebilen sürümünün yeni özelliğiyle kullanıcılar HUAWEI Kimliği kullanarak tek bir oturum açma yoluyla cihazlar arası ve canlı senkronizasyon yeteneklerinden faydalanabiliyor.

Kart tabanlı tasarım ve cihazlar arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu gibi özelliklerle, kullanıcılar son dosya klasörlerini ve hatta URL bağlantılarını hızla arayabiliyor ve bunlara erişebiliyor.

Ayrıca birden fazla cihaz arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sayesinde kullanıcılar; PC, cep telefonu ve tablet kullanarak verilerine diledikleri zaman erişme imkanına sahip.

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