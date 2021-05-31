Intel: Küresel çip krizi birkaç yıl daha sürecek

Intel: Küresel çip krizi birkaç yıl daha sürecek

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, çip tedarik sorunlarının birkaç yıl daha sürebileceği uyarısında bulundu.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, başta otomotivde yaşanan kriz, tüketiciği elektroniğine de sıçradı.

Birçok çip üreticisi, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcileri pek de umutlu konuşmuyor.

BİRKAÇ YIL DAHA DEVAM EDEBİLİR

Küresel çip kriziyle ile ilgili açıklama yapan Intel CEO'su Pat Gelsinger, dünya genelindeki yarı iletken kıtlığının üretim sorunları çözülene kadar devam edeceğini ve bunun birkaç yıl daha sürebileceğini yeniden hatırlattı.

Gelsinger, çip kıtlığının, pandemiye bağlı olarak büyük bir kitlenin evinden çalışmaya başlamasına bağlı olarak ortaya çıktığına dikkat çekti.

25 yıl önce yüzde 37'lerde olan ABD'nin küresel çip üretimindeki payı, yaşanan çip sıkıntıları nedeniyle yüzde 12'lere geriledi.

Öte yandan Intel, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurmuştu.