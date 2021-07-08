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- Intel'in artık üretmeyeceği işlemci modelleri
Intel'in artık üretmeyeceği işlemci modelleri
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 14:39
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan AMD, artık bazı ekran kartlarına destek vermeyeceğini açıklamıştı. Benzer bir adım ise ABD'li çip üreticisi Intel'den geldi.
Şirketten yapılan açıklamada, 10.nesil toplam üç seriden 24 farklı işlemcinin üretiminin sonlanacağı bilgisi paylaşıldı.
Pentium, Celeron ve Lakefield serisinde yer alan söz konusu işlemciler, Intel'in üretim yelpazesinden kaldırılacak.
ÜRETİMİ DURAN INTEL İŞLEMCİLERİ
Intel’in üretimini durdurma kararı aldığı işlemciler şu şekilde:
- Intel Core i3-10110U
- Intel Core i3-10210U
- Intel Core i5-10210U
- Intel Core i5-10310U
- Intel Core i7-10510U
- Intel Core i7-10610U
- Intel Core i7-10710U
- Intel Core i7-10810U
- Intel Core i3-1005G1
- Intel Core i5-1035G1
- Intel Core i5-1035G4
- Intel Core i5-1035G7
- Intel Core i7-1065G7
- Intel Core i3-L13G4
- Intel Core i5-L16G7
- Intel Celeron 5205U
- Intel Celeron 5805
- Intel Celeron 6805
Gelen bilgilere göre, Intel'in üretim durdurma süreci 6 Temmuz itibarıyla başlamış durumda.
Bunun yanında şirket, 22 Ekim’e kadar yukarıdaki listede yer alan birçok işlemciyi 22 Ekim'e kadar üretmeye devam edecek ve üretilen işlemciler, gelecek yıl başına kadar satılmaya devam edecek.