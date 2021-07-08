Intel'in artık üretmeyeceği işlemci modelleri

Intel'den yapılan açıklamada, 10.nesil birçok işlemcinin üretiminin durdurulacağı açıklandı. İşte üretimi duracak işlemcilerin listesi...

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan AMD, artık bazı ekran kartlarına destek vermeyeceğini açıklamıştı. Benzer bir adım ise ABD'li çip üreticisi Intel'den geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, 10.nesil toplam üç seriden 24 farklı işlemcinin üretiminin sonlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Pentium, Celeron ve Lakefield serisinde yer alan söz konusu işlemciler, Intel'in üretim yelpazesinden kaldırılacak.

ÜRETİMİ DURAN INTEL İŞLEMCİLERİ

Intel’in üretimini durdurma kararı aldığı işlemciler şu şekilde:

Intel Core i3-10110U

Intel Core i3-10210U

Intel Core i5-10210U

Intel Core i5-10310U

Intel Core i7-10510U

Intel Core i7-10610U

Intel Core i7-10710U

Intel Core i7-10810U

Intel Core i3-1005G1

Intel Core i5-1035G1

Intel Core i5-1035G4

Intel Core i5-1035G7

Intel Core i7-1065G7

Intel Core i3-L13G4

Intel Core i5-L16G7

Intel Celeron 5205U

Intel Celeron 5805

Intel Celeron 6805

Gelen bilgilere göre, Intel'in üretim durdurma süreci 6 Temmuz itibarıyla başlamış durumda.

Bunun yanında şirket, 22 Ekim’e kadar yukarıdaki listede yer alan birçok işlemciyi 22 Ekim'e kadar üretmeye devam edecek ve üretilen işlemciler, gelecek yıl başına kadar satılmaya devam edecek.