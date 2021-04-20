İnternet alan adları yönetmeliğinde yeni düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ".tr" uzantılı internet alan adları yönetimine ilişkin esasları belirleyen "internet alan adları yönetmeliğinde" düzenlemeler yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ".tr" uzantılı internet alan adları yönetimine ilişkin esasları belirleyen internet alan adları yönetmeliğinde düzenlemeye gitti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmelikle, internet alan adının yenilenmesi için kayıt kuruluşunun tahsis süresinin bitiminden 3 ay önce yapacağı e-posta yoluyla bilgilendirme süresi içinde yenileme yapılması uygulamasında üç aylık süre uygulamadan kaldırıldı.

Alt alan uzantıları içinde yer alan av, bel, dr, edu, gov, pol, k12, ve tsk uzantılarına; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından yetkilendirilen kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarına tahsis edilecek "kep" uzantısı da eklendi.

Düzenlemeye göre, tahsisli alan adını tahsis süresi bitmeden kullanmaya son vermek isteyen alan adı sahibinin, alan adından feragat etmesi halinde ücret iadesi yapılmayacak.

Feragat edilen alan adının yeniden tahsise açılmasına ilişkin hususlar BTK tarafından düzenlenecek.





GEÇERSİZ BELGELERDE BTK İPTAL EDEBİLECEK

Belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi halinde, BTK ilgili alan adı tahsisini iptal etme yetkisine sahip olacak.

Alan adının tahsise kapalı veya tahsisi kısıtlı adlar listesine alınma gerekçesi dışında başka bir gerekçeyle iptal edilmesi ve sahibinin alan adından feragat etmesi gibi durumlarda ilgili alan adı yeniden tahsise açılacak ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi BTK'nın internet sitesinde yayımlanacak.

Yeniden tahsise açılan alan adları için başvuru talebi alınmamasına ilişkin süre üç aydan iki aya indirildi.

BTK YAPTIRIM UYGULAYABİLECEK

Yönetmeliğin 15. maddesinde yapılan düzenlemeyle BTK, ilgili mevzuat çerçevesinde kayıt kuruluşları, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılarını denetlemeye ve bu kuruluşların faaliyetlerine son vermek dâhil gerekli idari yaptırımlar uygulayabilecek.