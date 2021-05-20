Internet Explorer 26 yılın ardından kapatılıyor

Microsoft, Internet Explorer'ı kapatacağını duyurdu.

Bir zamanların en popüler internet tarayıcısı olan Internet Explorer, Microsoft’un aldığı karar ile 26 yıl ardından kapatılıyor.

1995 yılında hizmete sunulan Internet Explorer’ın pazar payı son zamanlarda yüzde 2’nin altına inmişti.

SON TARİH 15 HAZİRAN 2022

Pazar payını rakiplerine kaptıran Microsoft . Internet Explorer'ın kullanımını kaldırmayı planladığını açıkladı.

Microsoft, tarayıcının 15 Haziran 2022'den itibaren desteklenmeyeceği belirtildi.