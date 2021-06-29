İnternet sitelerinin çerezlerine KVKK düzenlemesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndaki sunumunda, internet sitelerinin çerezleri hakkında konuştu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, şimdi de internet sitelerinin çerezleri (cookie) için düzenleme çalışmaları yürütüyor.

KVKK Başkanı Faruk Bilir, çerezler hakkında henüz bir düzenleme olmadığını ve Kurumun bu konuda çalışmalar yaptığını duyurdu.

KVKK Başkanı Bilir, çerezler hakkında şu ifadeleri kullandı;

“Aslında “çerezler” dediğimiz teknik bir olay var, yani âdeta girdiğimiz sitelerde bizimle ilgili veri topluyor ama kanunda düzenlenmemiş bir konu.

"BİRTAKIM KURALLAR ÖNGÖRMEKTEYİZ"

Biz, kurul olarak, bir çerez raporu yayınlamak zorundayız. Bunu kimse bizden istemedi veya vatandaşımız da talep etmedi ama Türkiye’de çerez dolayısıyla kişisel veri işleyen aplikasyonlar, uygulamalar, internet siteleriyle ilgili birtakım kurallar öngörmekteyiz.”

ÇEREZ (COOKIE) NEDİR

Ziyaret ettiğiniz web siteleri, bilgisayarınıza veya telefonunuza küçük bilgiler kaydedip, daha sonra aynı siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgileri okuyabilirler. Bu küçük bilgilerin kaydedildiği dosyalara çerez veya tanımlama bilgisi (İngilizcesi cookie) denir.



Çerezler genellikle internette gezinti deneyiminizi iyileştirmeye ve siteleri kişiselleştirmeye yarar. Örneğin bir siteye giriş yaparken “beni hatırla” seçeneğini işaretlerseniz o site, kullanıcı adınızı (veya özel bir kimlik numarasını) içeren bir çerezi tarayıcınıza kaydeder.

Reklam ve ürün satışı konusunda vatandaşı etkilemek için de kullanılan çerezler, daha önce yapılan aramalardan hareketle, kullanıcıların beğenebileceği başka ürünler önerebiliyor.

Arama motorlarının ve internet sitelerinin genelde "kişiselleştirme" olarak sunduğu ve internette gezerken kolaylık sağladığını savunduğu çerez teknolojisi için ile ilgili kanunlarda herhangi bir düzenleme yok.