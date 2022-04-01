İnternet tarifelerine gelen büyük zam hazirana ertelendi

Türk Telekom’un toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zam, haziran ayında yürürlüğe girecek.

Türk Telekom'un toptan internet tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir zam yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun yayınladığı karara göre Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı, Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve Toptan Hat Kiralama (THK) tarifelerinde düzenlemeye gidildi.

Karara göre, Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilecek.

İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, tüketicilere de değişen oranlarda yansıtılması bekleniyor.

BÜYÜK ZAM HAZİRANA ERTELENDİ

Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarına yapılan yüzde 67'lik büyük zam, normal şartlar altında 1 Nisan'da yürürlüğe girecekti.

Alınan karar netincesinde söz konusu zam, haziran ayında yürürlüğe girecek. Bu artış, 1 Haziran'dan itibaren tüketicilere de yansıyacak.