İnternete bağlanabilen ve çeviri yapabilen akıllı maske

Japon teknoloji şirketi Donut Robotic, internete bağlanabilen ve konuşma çevirisi yapabilen koronavirüs maskesi geliştirdi.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs nedeniyle artık maske takmak bir zorunluluk haline geldi.

Japon teknoloji şirketi Donut Robotics, maske ile teknolojiyi birleştiren yeni bir cihaz üretti.

Standart yüz maskeleri gibi kullanılabilen yeni akıllı maskeler; telefon ve tabletlere bağlanabiliyor, konuşmaları kopyalayabiliyor, arama yapabiliyor ve Japoncayı sekiz dile çeviriyor.

Akıllı telefon ve tabletlerden uygulamaya bağlanan c-Mask isimli yüz maskesi, bluetooth üzerinden konuşmayı metin mesajlarına dönüştürebiliyor, arama yapabiliyor ve kullanıcısının sesini yükseltebiliyor.

5 BİN ALICIYA GÖNDERİLECEK

İlk olarak Tokyo Uluslararası Havalimanı'nda kullanılacak maske, Japonya genelinde 5 bin alıcıya gönderilecek.

Maskelerin fiyatı ise 40 dolar olarak açıklandı.