"İnternetim çok yavaş" diyenler buraya! İnternet hızı nasıl arttırılır? İşinize yarayacak 8 gizli yöntem!

"İnternetim çok yavaş" diyenler buraya! İnternet hızı nasıl arttırılır? İşinize yarayacak 8 gizli yöntem!

Çoğunlukla oyun oynarken ve film izlerken karşılaşılan internet hız problemi, kullanıcılar için büyük bir sorun haline geldi. Ancak bu 8 gizli yöntemle internet hızınızı kolayca arttırabilirsiniz.

Modern teknoloji çağının içinde bulunmamız sebebiyle neredeyse kullandığımız her eşya internet ile çalışıyor. Akıllı cihazların hızlı çalışabilmesi için kaliteli ve hızlı internet bağlantısına ihtiyaç duyuluyor.

Oyun oynarken ya da film izlerken karşılaştığımız donma probleminin temel nedenlerinden biri internet hız problemidir. Çoğu zaman kullanıcılar için ıstırap haline gelmiş durumda.

İçinde bulunduğumuz dijital çağda yaşam kalitesini oldukça düşüren bu sorunu herhangi bir program kullanmadan çözebilirsiniz.İşte işinizi kolaylaştıracak 7 gizli yöntem...

1- Modeminize biraz zaman tanıyın

Modeminiz, siz internet işinizle uğraşırken yorulabilir. Bu durumlarda ısınma problemleri meydana gelir. Bu da size performans düşüşü olarak yansır. Modeminizi kapatın ve ona nefes alması için biraz zaman tanıyın.

2- Modemin pozisyonunu düzeltin

Eğer internetinizi kablosuz yoldan almayı tercih ediyorsanız, modemlerin üzerinde bulunan antenler size belli bir bant genişliği frekans aralığında sinyalleri yollar. Eğer daha çok hız isterseniz isterseniz, yüksek bant genişliğini tercih etmeniz gerekir.

3- Kablolu bağlantıyı deneyin

Kablolu bağlantı her cihaz için mümkün değildir. Bunun için söz konusu cihazda bir adet ethernet ya da ethernet destekli USB portu bulunması gerekir. Genellikle Windows dizüstüler ve masaüstü bilgisayarlarda bu port bulunur. Eğer modeminizden bilgisayarınıza ethernet kablosu bağlantısı kurarsanız, internet hizmetini daha stabil ve kayıpsız şekilde kullanırsınız.

4- Bilgisayarınıza virüs taraması yapın

Bilgisayarınıza siz fark etmeden bulaşma ihtimali olan zararlı yazılımlar, arka planda çalışarak internetinizi kullanabilir.

Başlat çubuğuna tıklayın ve arama yerine ‘Windows Defender’ yazın,

İlk çıkan uygulamayı açın ve sol taraftan ‘Virüs ve tehdit koruması’ bölümüne girin,

Tarama seçeneklerinden tam taramayı seçin ve başlatın.

5- Çerez temizlemeye yönelik eklenti edinin

Girdiğiniz internet siteleri, sizin hakkınızda verileri tutabilmek için bazen kişisel bilgisayarınızı kullanabiliyor. Bu veriler, bazen sadece küçük bir text dosyası bazen de canlı ve işlevsel dosyalar olabiliyor. Chrome’da çerez temizliği için;

Tarayıcının sağ üst tarafında bulunan 3 noktaya tıklayın

Ayarlar sekmesine tıklayın

Gizlilik ve güvenlik başlığı altında ‘Çerezler ve diğer site verileri’ bölümüne gidin

Üçüncü taraf çerezlerini engelleyi seçin ve ardından ‘Tüm çerezleri ve site verilerini göster’ bölümüne gidin

Tümünü kaldır butonuna tıklayın

6- İnternete bağlı olan cihazları minimuma indirin

Modeminiz sunduğu bağlantı imkanı ne kadar fazla kullanıcı ve cihaza bölünürse, alınan performans da doğru oranla azalır. Aktif olarak internet kullanımı yapan cihazları kapatabilir veya internetle bağlantısını kesebilirsiniz. Sonuç olarak internetten çekilen bant genişliğinin tamamını siz kullanabilir ve bağlantı performansını artırabilirsiniz.

7- Donanım değişikliğine gidin

Çoğu çözüm yöntemini denediyseniz ve hala hız sorunu yaşıyorsanız, sorun internette değil cihazlardan kaynaklandığını söyleyelim. Ağ ve bağlantı konusunda en yeni özellikleri taşıyan cihazları satın alabilir ve performansınızı arttırabilirsiniz.

8- İnternet kullanan uygulamaları kapatın

Hali hazırda kullandığınız uygulama veya oynadığınız online oyun dışında internet kullanan uygulamaları kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Görev Yöneticisine girin.

Sol aşağıdan diğer ayrıntılara tıklayın.

Yukarıdan Ağ’a tıklayın

Burada internet kullanan uygulamaların listesini göreceksiniz. Kullanmadığınız veya gerek olmadığını düşündüğünüz programların görevine son verebilirsiniz.