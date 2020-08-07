İnternette geçirilen süre, uyku süresini ikiye katladı

Yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs döneminde internet kullanımı yaklaşık 10 kat artarak, uykuda geçirilen süreye iki kat fark attı.

Özellikle son yılarda akıllı telefon kullanımının bir hayli artması, günlük ortalama internet kullanım süresini de yukarılara doğru çıkardı.

Buna bir de koronavirüs pandemisinin neden olduğu karantina uygulamaları eklenince, internette geçirilen süreler rekor derecede arttı.

Yapılan bir ankete göre pandemi döneminde internet kullanım süresi yaklaşık 10 kat arttı. Ankete katılanların yarısı, günlük 9-12 saat aralığında internette zaman geçirdiğini belirtirken, 3-9 saatini geçirenlerin oranı yüzde 25 olarak hesaplandı.

Katılımcıların yüzde 20'lik bir kesimi ise, neredeyse yemek ve uyku dışındaki tüm zamanlarını (12-15 saat) internette geçirdiklerini söylüyor. Bu da uyku süresinin neredeyse iki katı.

İNTERNET ABONE SAYISINDA DA ARTIŞ VAR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine baktığımızda, ülkemizdeki internet abone sayısında da artış olduğunu görüyoruz.

BTK tarafından hazırlanan pazar verilerinden elde edilen bilgilere göre; 2019 yıl sonu itibarıyla 14.2 milyonu sabit, 62.4 milyonu mobil olmak üzere toplam 76.6 milyon abone sayısına ulaşıldı.

İnternet abone sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 artış gösterdi.