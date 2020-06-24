iOS 14 beta güncellemesi iPhone'lara nasıl yüklenir

iOS 14'ün beta sürümünü iPhone telefonlara nasıl yükleyebileceğinizi anlattık.

Apple, geçtiğimiz günlerde başlayan geliştiricler konferansında iOS 14 sürümünü resmi olarak tanıtmıştı.

Eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone 12 serisi ile birlikte kullanıma sunulacak iOS 14, birçok yenilik ile bilrikte gelecek.

Şu anda geliştirme aşamasında olan iOS 14, beta olarak geliştirici kullanıcılara sunuluyor. Ancak iOS 14 beta sürümünü siz de telefonlarınıza yükleyebilirsiniz..

1- iPhone'unuzun Safari tarayısından aşağıdaki bağlantıya tıklayarak iOS 14 beta profili web sitesine girin.

2- Buradan iOS / İPadOS 14 bağlantısına tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa gelecek. Bu kısımdan en baştaki "iOS Beta Profile" bölümünün hemen altındaki "Download" butonuna dokunun.

3- Telefonunuza inen beta profil dosyasını açın ve şifre istenirse şifrenizi girerek profil dosyanızı yükleyin.

4- Telefonu bir kereliğine kapatıp açın ve ardından Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme kısmına gidin.

5- Bu ekranda " iOS 14 Developer Beta" güncellemesi karşınıza çıkacak. Güncellemeyi indirip telefonunuza kurabilirsiniz.





Yukarıdaki işlemleri tamamladığınızda, artık her ay düzenli olarak yayınlanacak olan iOS 14 beta güncellemeleri otomatik olarak telefonunuza gelecek.

iOS 14 BETA YÜKLEMEK GÜVENLİ Mİ

iOS 14 beta güncellemesi şu anda kapalı beta olarak yalnızca geliştiricilere sunuluyor. Bu nedenle, yeni sürümde bazı hatalarla karşılaşmanız muhtemel.

Apple, temmuz ayında daha az hataya sahip iOS 14 Public Beta güncellemesini herkesin kullanımına sunacak. Bu nedenle hatalarla karşılaşmak istemiyorsanız, temmuz ayına kadar beklemenizde fayda var.

Son olarak yalnızca aşağıdaki iPhone modellerine sahip kullanıcıların iOS 14 beta güncellemesini yükleyebileceğini hatırlatalım.,