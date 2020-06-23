iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri

Apple'ın dün akşam tanıttığı yeni iOS 14 güncellemesinin hangi iPhone modellerine geleceğine daha yakından bakıyoruz.

Apple; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansının, 22 Haziran'da sanal ortamda başlayacağını duyurmuştu.

Beklenen oldu ve Apole, dün akşam başlayan konferansın ilk bölümünde iOS 14'ü resmen tanıttı.

iOS 14 ile ilgili tüm bilgilere ve gelen yeniliklere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

iOS 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ

iOS 14'ün tanıtılması ile birlikte güncellemeyi alacak iPhone modelleri de belli oldu. Bu konuda kullanıcıları üzmeyen Apple, iOS 13 kullanan bütün iPhone'ların iOS 14'ü de kullanabileceğinin müjdesini verdi.

iOS 14 alacak iPhone modelleri şu şekilde: