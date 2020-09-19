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    iOS 14 güncellemesi iki yeni hatayı beraberinde getirdi

    Apple'ın iPhone kullanıcıları için kullanıma sunduğu iOS 14, güncelleme ile gelen iki sorun ile gündeme geldi. İşte iOS 14 güncellemesinde tespit edilen sorunlar.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 12:40
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    iOS 14 güncellemesi iki yeni hatayı beraberinde getirdi

    Apple'ın 22 Haziran'da düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14, geçtiğimiz günlerde desteklenen iPhone modelleri için yayınlanmıştı. Ancak yeni güncellemenin ilk sürümü, her zaman olduğu gibi bazı sorunları da beraberinde getirdi.

    Bildiğiniz gibi  iOS 14 ile birlikte kullanıcılar artık varsayılan uygulamaları değiştirebiliyor. Örneğin Safari yerine varsayılan tarayıcı olaram Chrome'u tercih edebiliyorsunuz.

    ios 14

    VARSAYILAN UYGULAMALAR UYUMLU ÇALIŞMIYOR

    Kullanıcıların sosyal medya platformlarında dile getirdiği sorunlara göre iOS 14, bazı varsayılan uygulamalarda sorunlar yaşıyor. Bazı kullanıcılar, Chrome'un varsayılan tarayıcı olarak seçilemediğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise iPhone'lar kapatılıp açıldığında varsayılan uygulama ayarlarının sıfırlandığını dile getiriyor.

    BAZI LİNKLER HALA SAFARI İLE AÇILIYOR

    Bir diğer hataya göre de kullanıcılar, Chrome'u varsayılan tarayıcı olarak seçtiklerinde bile elektronik postaları okuma ve linklere tıklama gibi işlemleri Safari ile yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

    iOS 14 güncellemesi iki yeni hatayı beraberinde getirdi #2

    Apple'ın geçtiğimiz yıl yayınladığı iOS 13 güncellemesinde de birçok sorun meydana gelmiş, ancak şirket hızlıca yayınladığı yeni güncellemelerle sorunları çözmüştü.

    Bu nedenle iOS 14.1 güncellemesinin de kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor.

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