iOS 14 ile iPhone'lara YouTube 4K desteği gelecek

Apple, iOS 14 ile birlikte YouTube 4K desteğini iPhone kullanıcılarına açacak.

Apple, geçtiğimiz günlerde başlayan geliştiriciler konferansında iOS 14'ü tanıtmış ve biz de iOS 14 ile birlikte iPhone'lara gelecek yenilikleri sizlerle paylaşmıştık.

Ancak Apple'ın konferansta hiç bahsetmediği özellikler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni özellik, iOS 14 beta sürümünde gün yüzüne çıktı.

YOUTUBE 4K DESTEĞİ GELİYOR

İPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPad Pro aslında 4K video oynatabiliyor, ancak YouTube iOS uygulaması cihazların 4K video oynatmasına izin vermiyordu.

Artık iOS 14'le beraber iPhone'lar, Google'ın VP9 video kodlama sistemini kullanarak YouTube üzerindeki 4K videoları oynatabilecek.

YouTube 4K desteğini bir süredir Android tarafındaki cihazlara zaten veriyordu. iOS 14 ile birlikte 4K video oynatımı iPhone'lara da eklenmiş olacak. Ancak bu özelliği kullanabilmemiz için eylül ayına kadar beklememiz gerekecek.