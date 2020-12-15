iOS 14.3 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, iOS 14.3 güncellemesini iPhone modelleri için kullanıma sundu. Güncelleme ile gelen yenilikleri sizler için derledik.

Apple'ın 22 Haziran'da düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14, geçtiğimiz aylarda desteklenen iPhone modelleri için yayınlanmıştı.

Ancak yeni güncellemenin ilk sürümü, her zaman olduğu gibi bazı sorunları da beraberinde getirdi. Şirket, daha sonra birkaç güncelleme ile bu sorunları gidermişti.

Apple, şimdi ise iOS 14.3 güncelemesini yayınlayarak hem bazı sorunları giderdi, hem de iPhone'lara birkaç yenilik getirdi.

iOS 14.3 GÜNCELLEMESİ NELER SUNUYOR

Apple'ın yayınladığı sürüm notlarına göre, iOS 14.3 güncellemesiyle iPhone'lara gelen tüm yenilikler şu şekilde:

Airpods Max

Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek

Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses

Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar

Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme

Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod

Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği

Apple Fitness+

iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi

Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması

On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması

Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri

FOTOĞRAFLAR

iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te Apple ProRAW fotoğrafları çekilebilir

Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir

25 kare/sn.’de video kaydı seçeneği

iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır

GİZLİLİK

App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümü

APPLE TV UYGULAMASI

Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır

Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz

En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir

UYGULAMA PARÇACIKLARI

Apple tarafından tasarlanan Uygulama Parçacığı kodlarının Kamera aracılığıyla ya da Denetim Merkezi’nden taranarak Uygulama Parçacıkları’nı başlatma desteği

SAĞLIK

Âdet ve doğurganlık dönemi tahminlerinin daha iyi yönetilmesi için Sağlık uygulamasında Döngü İzleme altında gebeliği, emzirmeyi ve doğum kontrolünü işaretleyebilme

HAVA DURUMU

Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki yerler için Hava Durumu’nda, Harita’da ve Siri’de kullanılabilir

Hava kalitesi sağlık önerileri belirli hava kalitesi düzeylerinde ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Meksika için Hava Durumu’nda ve Siri’de verilir

SAFARI

Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği

HATA DÜZELTMELERİ

iOS 14.3 güncellemesi ile giderilen tüm hatalar şu şekilde:

Bazı MMS mesajların alınamaması

Bazı Mesajlar bildirimlerinin alınamaması

Bir mesaj yaratılırken kişi gruplarında üyelerin görüntülenememesi

Bazı videoların Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında doğru şekilde görünmemesi

Uygulama klasörlerinin açılamaması

Spotlight arama sonuçlarının çıkmaması ve Spotlight’tan uygulamaların açılamaması

Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılamaması

Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi

MagSafe Duo Şarj Aletinin iPhone’unuzu maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi

WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlarda ve çevrebirim aygıtlarında ayarlamanın tamamlanamaması

VoiceOver ile Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavyenin kapanması

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