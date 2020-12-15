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- iOS 14.3 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler
iOS 14.3 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler
Apple, iOS 14.3 güncellemesini iPhone modelleri için kullanıma sundu. Güncelleme ile gelen yenilikleri sizler için derledik.
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 11:34
- Güncelleme : 15.12.2020 - 12:37
Apple'ın 22 Haziran'da düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14, geçtiğimiz aylarda desteklenen iPhone modelleri için yayınlanmıştı.
Ancak yeni güncellemenin ilk sürümü, her zaman olduğu gibi bazı sorunları da beraberinde getirdi. Şirket, daha sonra birkaç güncelleme ile bu sorunları gidermişti.
Apple, şimdi ise iOS 14.3 güncelemesini yayınlayarak hem bazı sorunları giderdi, hem de iPhone'lara birkaç yenilik getirdi.
iOS 14.3 GÜNCELLEMESİ NELER SUNUYOR
Apple'ın yayınladığı sürüm notlarına göre, iOS 14.3 güncellemesiyle iPhone'lara gelen tüm yenilikler şu şekilde:
Airpods Max
- Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek
- Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses
- Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar
- Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme
- Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod
- Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği
Apple Fitness+
- iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi
- Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması
- On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması
- Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri
FOTOĞRAFLAR
- iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te Apple ProRAW fotoğrafları çekilebilir
- Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir
- 25 kare/sn.’de video kaydı seçeneği
- iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır
GİZLİLİK
- App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümü
APPLE TV UYGULAMASI
- Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır
- Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz
- En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir
UYGULAMA PARÇACIKLARI
- Apple tarafından tasarlanan Uygulama Parçacığı kodlarının Kamera aracılığıyla ya da Denetim Merkezi’nden taranarak Uygulama Parçacıkları’nı başlatma desteği
SAĞLIK
- Âdet ve doğurganlık dönemi tahminlerinin daha iyi yönetilmesi için Sağlık uygulamasında Döngü İzleme altında gebeliği, emzirmeyi ve doğum kontrolünü işaretleyebilme
HAVA DURUMU
- Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki yerler için Hava Durumu’nda, Harita’da ve Siri’de kullanılabilir
- Hava kalitesi sağlık önerileri belirli hava kalitesi düzeylerinde ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Meksika için Hava Durumu’nda ve Siri’de verilir
SAFARI
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Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği
HATA DÜZELTMELERİ
iOS 14.3 güncellemesi ile giderilen tüm hatalar şu şekilde:
- Bazı MMS mesajların alınamaması
- Bazı Mesajlar bildirimlerinin alınamaması
- Bir mesaj yaratılırken kişi gruplarında üyelerin görüntülenememesi
- Bazı videoların Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında doğru şekilde görünmemesi
- Uygulama klasörlerinin açılamaması
- Spotlight arama sonuçlarının çıkmaması ve Spotlight’tan uygulamaların açılamaması
- Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılamaması
- Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi
- MagSafe Duo Şarj Aletinin iPhone’unuzu maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi
- WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlarda ve çevrebirim aygıtlarında ayarlamanın tamamlanamaması
- VoiceOver ile Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavyenin kapanması
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