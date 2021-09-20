iOS 15 bu akşam geliyor: İşte yenilikler ve destekleyen iPhone'lar

iOS 15 bu akşam geliyor: İşte yenilikler ve destekleyen iPhone'lar

Apple'ın destekleyen iPhone modellerine sunacağı iOS 15 güncellemesi, bu akşam TSİ 20.00'de yayınlanacak. İşte iOS 15 hakkında bilmeniz gerekenler...

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 7-10 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden yapılmış ve merakla beklenen iOS 15 sürümü tanıtılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, iPhone 13 serisinin tanıtılması ile birlikte artık gözler iOS 15 güncellemesine çevrildi.

iOS 15 NE ZAMAN YAYINLANACAK

Apple'ın destekleyen iPhone modellerine sunacağı iOS 15 güncellemesi, bu akşam TSİ 20.00'de kullanıcılarla buluşacak.

iOS 15 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

FaceTime:

Bildiğiniz gibi, Apple'ın popüler iletişim uygulaması FaceTime, yalnızca iOS yüklü cihazlarda kullanılıyor. Ancak iOS 15 ile birlikte FaceTime, artık Android ve Windows işletim sistemlerinde de kullanılabilecek.

Böylece diğer görüntülü görüşme uygulamaları, artık FaceTime gibi ciddi bir rakiple mücadele etmek zorunda kalacak.

Ayrıca FaceTime üzerinden aramadaki kişiler birlikte bir şeyler izleyebilecek ya da dinleyebilecek.

Apple, bu güncellemeyle FaceTime'ı biraz daha Zoom benzeri bir görüntülü arama hizmetine dönüştürüyor. FaceTime ayrıca, önceden insanlarla paylaşabilmeniz ve doğru zamanda katılabilmeniz için planlanmış bir aramanın bağlantısını paylaşmanıza da izin verecek.

Apple, iOS 15 ile gelen bir dizi başka FaceTime güncellemesini de duyurdu. Yeni bir ızgara görünümü seçeneği, ses kalitesini iyileştirmek için bir ses yalıtımı özelliği, uzamsal ses desteği ve "portre modu" ile arka planınızı bulanıklaştırma seçeneği de bu yenilikler arasında bulunuyor.

YENİ BİLDİRİM SEÇENEKLERİ

iOS 15 güncellemesi ile bildirimler, metin bildirimlerindeki kişi fotoğrafları ve daha büyük uygulama simgeleri ile yeni bir görünüme kavuşuyor.

iOS 15'te Focus adı verilen yeni filtre modları geliyor. Bu özellik, çalışırken veya farklı bir iş yaparken hangi bildirimlerin görüneceğini ayarlamanıza imkan tanıyacak.

Üstelik seçeceğiniz bildirim ayarları cihazlar arasında senkronize edilecek. Ayrıca güncelleme ile birlikte, günün belirli saatlerinde otomatik olarak bildirimler açılıp kapatılabilecek.

DAHA GELİŞMİŞ UYGULAMALAR

Apple, iOS 15 ile birlikte yerleşik halde gelen kendi uygulamalarını daha geliştirecek. Örneğin hava kalitesi, nem, bulutların durumu, Güneş'in gerçek yeri gibi bilgiler Hava Durumu uygulamasında gösterilecek.

Apple'ın Haritalar uygulaması da bir dizi yenilik alacak. Güncelleme ile birlikte, binaların detay seviyesi artırılacak. Daha renkli ve üç boyutlu haritalarla daha gelişmiş yol tarifleri verilebilecek. Otobüs ve taksi gibi ulaşım araçlarının detaylı rotaları da uygulamada gösterilecek.

APPLE WALLET, KİMLİK YERİNE GEÇİYOR

Apple, Wallet uygulaması için, iPhone'unuzu ABD havaalanlarında dijital kimlik olarak kullanmanıza olanak tanıyacak bir güncelleme duyurdu.

Şirket, katılımcı ABD eyaletlerinde sürücü belgenizi veya eyalet kimliğinizi nasıl tarayabileceğinizi gösterdi; bunlar daha sonra şifrelenecek ve iPhone'larda saklanacak.

Şirket, iPhone'un havalimanı güvenlik kontrol noktalarında kimlik olarak kullanılmasını sağlamak için ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) ile birlikte çalıştığını söylüyor.

SIRI, İNTERNETE İHTİYAÇ DUYMAYACAK

Apple'ın dijital asistanı Siri, artık varsayılan olarak cihazdaki sesi işleyecek, yani bu özelliği internet bağlantısı olmadan kullanabileceksiniz. Apple, bu özelliğin Siri'yi daha duyarlı hale getireceğini söylüyor.

Apple, cihazda ses işlemenin Siri'yi daha özel hale getireceğini söylüyor. Çünkü artık veriler, Apple sunucularına transfer edilmek yerine doğrudan telefonda depolanacak. Böylece sesli asistanlar için bir süredir gündemde olan gizlilik sorunları, yeni güncellemede giderilmiş olacak.

iOS 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ

Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 13 serisindeki tüm modeller

iPhone 12 serisindeki tüm modeller

iPhone 11 serisindeki tüm modeller

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 2 2020

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iOS 15 NASIL YÜKLENİR

iOS 15 telefonunuz için mevcut olduğunda, gelen bildirime dokunarak veya Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek güncellemeyi telefonunuza yükleyebilirsiniz.