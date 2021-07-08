iOS 15 güncellemesi alacak eski iPhone'ların kullanamayacağı özellikler

Birçok eski iPhone modeli iOS 15 güncellemesi alacak olsa da donanımsal eksiklik nedeniyle bazı özelliklerden mahrum kalacaklar. İşte eski iPhone'larda kullanılamayacak iOS 15 özellikleri...

Apple; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansıda iOS 15 güncellemesini görücüye çıkarmıştı.

iPhone'lara gelecek yeniliklerden bahseden Apple, aynı zamanda güncellemeyi alması kesinleşen iPhone modellerini de açıklamıştı.

Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, iOS 14 güncellemesi alan tüm modeller iOS 15'e de kavuşacak. Ancak bu modellerin bazıları oldukça eski.

Bu nedenle eski modeller, donanım eksikliği nedeniyle iOS 15'in bazı yeni özelliklerine kavuşamayacak. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım.

ESKİ iPHONE'LARIN KULLANAMAYACAĞI iOS 15 ÖZELLİKLERİ

FaceTime Portre Modu:

iOS 15 ile birlike FaceTime'a da tıpkı normal kamera uygulamasında olduğu gibi portre modu geleceği açıklanmıştı. Ancak gelen bilgilere göre bu özellik, sadece daha yeni iPhone'larda kullanılabilecek.

FaceTime Mekansal Ses:

Eski iPhone'lar, insanların seslerinin farklı konumlardan geldiğini hissedeceğimiz efekti yaratacak kadar işlem gücüne sahip değil. Bu nedenle söz konusu özelliğin, sadece yeni iPhone'larda olması bekleniyor.

Apple Haritalar Arttırılmış Gerçeklik:

Eğer eski bir iPhone kullanıyorsanız, iOS 15 ile Apple Haritalar için yayınlanacak arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanamayabilirsiniz.

İnteraktif Dünya:

Apple yeni haritalar uygulamasında, 3 boyutlu olarak modellenmiş yer şekillerinin de yer aldığı bir Dünya modellemesi hayata geçirecek.. Eğer A12 işlemciden daha eski bir işlemciye sahip bir iPhone'unuz varsa, bu özelliği kullanamayacaksınız.

Daha Detaylı Şehirler:

iOS 15 ile birlikte gelecek Apple Haritalar; New York, Los Angeles, Londra gibi büyük şehirlerdeki yapıtları, önemli yerleri ve bazı binaları daha detaylı bir şekilde gösterecek, tabii ki sadece yeni iPhone'lara...

Görüntüden Metin Algılama:

iOS 15 ile birlikte iPhone'lar resimlerdeki yazıları metin olarak algılayabilecek. Ancak bunun için, A12 ve daha yeni bir işlemciye sahip iPhone kullanmanız gerekebilir.

İnternetsiz Siri:

Apple'ın dijital asistanı Siri, artık varsayılan olarak cihazdaki sesi işleyecek, yani bu özelliği internet bağlantısı olmadan kullanabileceksiniz. Apple, bu özelliğin Siri'yi daha duyarlı hale getireceğini söylüyor.



Apple, cihazda ses işlemenin Siri'yi daha özel hale getireceğini iddia ediyor. Çünkü artık veriler, Apple sunucularına transfer edilmek yerine doğrudan telefonda depolanacak. Böylece sesli asistanlar için bir süredir gündemde olan gizlilik sorunları, yeni güncellemede giderilmiş olacak.

Ancak bu özelliğin, sadece 2018 ve daha yeni iPhone'lar için geçerli olması bekleniyor.

HANGİ iPHONE'LAR ESKİ KATEGORİSİNDE

İddialara göre tüm bu özellikler, minimum A12 işlemci gereksinimi isteyecek. Söz konusu işlemci, iPhone XS ve XR serisiyle birlikte karşımıza çıkmıştı. Yani 2018 yılından önce piyasaya sürülen aşağıdaki iPhone'ların eski sayılması muhtemel: