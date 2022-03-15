iOS 15.4 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, iPhone'lar için iOS 15.4 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle gelen yenilikleri derledik.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, yeni sürüme güncellendi.

ABD'li şirket, desteklenen modeller için iOS 15.4 güncellemesini kullanıma sundu.

Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı hataları çözüme kavuşturdu ve telefonlara yeni özellikler ekledi.

iOS 15.4 İLE GELEN YENİLİKLER

iOS 15.4 ile birlikte, uzun zamandır test edilen maske ile Face ID kilidi açma özelliği telefonlara eklendi. Kullanıcılar, artık maske takarken bile Face ID kilidini açabilecek.

Böylece maskenizi indirmenize veya şifrenizi girmeden telefonunuzun kilidini açmak için bir Apple Watch'a ihtiyacınız olmayacak.

iOS 15.4'ü yükledikten sonra, bu özelliği kullanabilmek için Ayarlar uygulamasından Face ID ve Parola bölümünü seçerek manuel olarak etkinleştirmeniz gerekiyor.

37 YENİ EMOJİ

iPhone için sunulan iOS 15.4 yazılım güncellemesi ile iPhone'lara 37 yeni emoji daha eklendi.

Eriyen Yüz, Noktalı Çizgi Yüz, Gözyaşlarını Tutturan Yüz ve Çapraz Ağızlı Yüz gibi yedi yeni emojinin daha güncellemede yer aldığı belirtildi.

Diğer eklemeler arasında bir motosiklet lastiği, bir kaydırak, bir disko topu, mercan, fasulye ve düşük pil de yer alıyor.

Gelen emojiler arasında hamile adam da bulunuyor. Tüm onaylı emojileri üreten Kaliforniya merkezli Unicode Konsorsiyumu’nun bir parçası olan Emojipedia, hamile adamın ‘bazı transseksüel erkekler ve eşcinseller için hamileliğin mümkün olduğunu’ kabul ettiğini vurguladı.

Ancak iki yeni hamile erkek emojisi, çok yemek yemenin neden olduğu dolu bir mideyi göstermenin bir yolu olarak da kullanılabilir.

UYGULAMALARA 120HZ DESTEĞİ

Apple’ın yeni iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde bulunan 120Hz desteği, birçok kullanıcı tarafından olumlu olarak karşılansa da bu destek, şu anda yalnızca belirli uygulamalarda var.

Ancak yeni güncelleme, 10Hz yenileme özelliğinin tüm uygulamalarda kullanılmasını sağlıyor.

SIRI'YE CİNSİYETSİZ SES

iOS 15.4 sürümü, Siri sesli asistanına beşinci bir Amerikalı ses ekliyor. Apple'ın kullanıcı arayüzünde bu ses basit bir şekilde "Voice 5" olarak adlandırıyor.

LGBTQ+ topluluğunun bir üyesi tarafından kaydedildiği Apple tarafından doğrulan söz konusu sesin, cinsiyetsiz olduğu ifade ediliyor.

Yaklaşık 1,21 GB boyutunda olan iOS 15.4 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.

iOS 15.4 ALAN iPHONE MODELLERİ