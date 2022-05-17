- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- iOS 15.5 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler
iOS 15.5 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler
- Haber Merkezi
- 17.05.2022 - 12:01
Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, yeni sürüme güncellendi.
ABD'li şirket, desteklenen modeller için iOS 15.5 güncellemesini kullanıma sundu.
Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı hataları çözüme kavuşturdu ve telefonlara yeni özellikler ekledi.
iOS 15.5 ile gelen yenilikler
Yeni güncelleme ile Apple Podcasts, iPhone’da depolanan bölümleri sınırlayacak ve eskilerini otomatik olarak silecek bir ayar içerecek.
Cüzdan uygulaması, artık Apple Cash müşterilerinin Apple Cash kartlarından para gönderip talep etmelerine imkan tanıyor.
Apple açıklamasına göre, kişilerin varması veya ayrılması ile başlatılan ev otomasyonlarının çalışmamasına neden olan bir sorun da güncelleme ile düzeltildi.
iOS 15.5 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.
iOS 15.5 alan iPhone'lar
- Phone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE (3. nesil)
- iPod touch (7. nesil)