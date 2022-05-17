Petrol
114.81
0.50%
Euro
16.69
2.78%
Dolar
15.88
2.20%
Altın
937.62
2.05%
Borsa
2408
0.72%
Bitcoin
492.046
4.41%
BTXN Coin
13.71
4.89%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    iOS 15.5 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, iPhone'lar için iOS 15.5 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle gelen yenilikleri derledik.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iOS 15.5 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, yeni sürüme güncellendi.

    ABD'li şirket, desteklenen modeller için iOS 15.5 güncellemesini kullanıma sundu.

    Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı hataları çözüme kavuşturdu ve telefonlara yeni özellikler ekledi.

    iOS 15.5 ile gelen yenilikler

    Yeni güncelleme ile Apple Podcasts, iPhone’da depolanan bölümleri sınırlayacak ve eskilerini otomatik olarak silecek bir ayar içerecek.

    Cüzdan uygulaması, artık Apple Cash müşterilerinin Apple Cash kartlarından para gönderip talep etmelerine imkan tanıyor.

    Apple açıklamasına göre, kişilerin varması veya ayrılması ile başlatılan ev otomasyonlarının çalışmamasına neden olan bir sorun da güncelleme ile düzeltildi.

    ios

    iOS 15.5 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.

    iOS 15.5 alan iPhone'lar

    • Phone 13
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE (1. nesil)
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPhone SE (3. nesil)
    • iPod touch (7. nesil)

    İlginizi Çekebilir

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Alfred’in yazdığı ve çizdiği Beni Avlayamazsınız kitabı
    Kitap

    Alfred’in yazdığı ve çizdiği Beni Avlayamazsınız kitabı

    Sinem Kobal, ikinci bebeğini kucağına aldı
    Magazin

    Sinem Kobal, ikinci bebeğini kucağına aldı

    Görüş Bildir