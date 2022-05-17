iOS 15.5 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, iPhone'lar için iOS 15.5 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle gelen yenilikleri derledik.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, yeni sürüme güncellendi.

ABD'li şirket, desteklenen modeller için iOS 15.5 güncellemesini kullanıma sundu.

Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı hataları çözüme kavuşturdu ve telefonlara yeni özellikler ekledi.

iOS 15.5 ile gelen yenilikler

Yeni güncelleme ile Apple Podcasts, iPhone’da depolanan bölümleri sınırlayacak ve eskilerini otomatik olarak silecek bir ayar içerecek.

Cüzdan uygulaması, artık Apple Cash müşterilerinin Apple Cash kartlarından para gönderip talep etmelerine imkan tanıyor.

Apple açıklamasına göre, kişilerin varması veya ayrılması ile başlatılan ev otomasyonlarının çalışmamasına neden olan bir sorun da güncelleme ile düzeltildi.

iOS 15.5 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.

iOS 15.5 alan iPhone'lar