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- iOS 15.6 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler
iOS 15.6 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler
- Haber Merkezi
- 21.07.2022 - 17:41
- Güncelleme : 21.07.2022 - 18:02
Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, yeni sürüme güncellendi.
ABD'li şirket, desteklenen modeller için iOS 15.6 güncellemesini kullanıma sundu.
Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı hataları çözüme kavuşturdu ve telefonlara yeni özellikler ekledi.
iOS 15.6 ile gelen yenilikler
Güncelleme ile birlikte, TV uygulamasına devam etmekte olan bir canlı spor oyununu yeniden başlatma ve duraklatma, geri sarma veya ileri sarma seçeneği eklendi.
Ayrıca Ayarlar uygulamasında, cihaz deposunun dolu olduğunu görüntüleyen bir hata giderildi.
Son olarak, Safari'de bir sekmenin önceki sayfaya dönmesine neden olan bir sorun da düzeltildi.
iOS 15.6 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.
iOS 15.6 alan iPhone'lar
- Phone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE (3. nesil)
- iPod touch (7. nesil)
Apple, iOS 16 güncellemesini iPhone 8 ve üzeri iPhone modelleri için yayınlayacak. Bu nedenle iOS 15.6 güncellemesi; iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7, Plus ve iPhone SE (1. nesil) için son iOS güncellemesi oldu.