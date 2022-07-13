iOS 16 beta tüm kullanıcılara açıldı: iOS 16 beta nasıl yüklenir

iOS 16 beta tüm kullanıcılara açıldı: iOS 16 beta nasıl yüklenir

Apple, iPhone 8 ve üzeri modeller için iOS 16 public beta sürümü yayınladı. Yeni sürümü iPhone'lara nasıl yükleyebileceğinizi anlattık.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6 Haziran'da yapıldı.

Etkinlik kapsamında Apple, kendi yazılımlarının yeni sürümlerini tanıttı. Bu yazılımlar arasında en çok merak edilen ise iOS 16 oldu. Apple'ın iOS işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü, önemli geliştirmeler içeriyor.

Şu anda geliştirme aşamasında olan iOS 16, Public Beta sürüm olarak tüm kullanıcıların erişimine açıldı.

iOS 16 beta nasıl yüklenir

Desteklenen iPhone modellerinden birine sahipseniz, beta programına kaydolarak iOS 16 sürümünü deneyimleyebilirsiniz.

Öte yandan, bu işlemi yaptığınızda eylülde yayınlanacak iOS 16 final sürümüne kadar tüm beta sürümleri alabilir veya yükledikten sonra özelliklerini ilk siz deneyebilirsiniz.

1. Öncelikle telefonunuzdan Apple'ın Beta programı sayfasına gidin ve Apple kimliğinizle giriş yapın.

2. iOS sekmesine gelin ve sayfayı aşağıya kaydırdıktan sonra Get Started bölümünde “Enroll your iOS device” seçeneğine dokunun.

3. Download profile seçeneğine dokunun, iOS 16 Public Beta profilini iPhone'unuza indirin ve telefonunuzu yeniden başlatın.

Son olarak Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme yolunu takip edin. iOS 16 beta güncellesinin telefonunuza ulaştığını göreceksiniz. İndir ve Yükle seçeneğine dokunarak güncellemeyi kurun.

Herhangi bir nedenle İndir ve Yükle seçeneğini görmüyorsanız, yer açmak için birkaç dakika beklemeniz veya belleğinizi temizlemeniz gerekebilir.

Yeterli alanınız yoksa, iOS 16'yı indiremezsiniz, bu nedenle büyük dosyaları silerek belleğinizi temizleyin.

Eğer iOS 16 beta programından çıkmak isterseniz, indirdiğiniz beta profilini silmeniz yeterli.