İOS 16 çıkış tarihi belli oldu! İOS 16 özellikleri neler? İşte güncelleme alacak cihazlar...

Apple kullanıcıları, İOS 16 ne zaman çıkacak, hangi telefonlara gelecek sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, İOS 16 hakkında merak edilenler haberimizde.

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan iPhone 14 serisinin ardından iOS 16 güncellemesi merak konusu oldu.

Türkiye’deki ürünlerine zam yapan Apple, iOS 16 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı açıkladı.

iPhone kullanıcıları, İOS 16 alacak cihazlar hangileri, hangi telefonlara gelecek sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, İOS 16 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek, özellikleri neler?

İOS 16 ne zaman çıkacak?

Apple, 2022 yılının ilk önemli etkinliği olan WWDC 2022 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı)'nda iPhone'un yeni işletim sistemi iOS 16 sürümünü duyurmuştu.

Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16 çıkış tarihi 12 Eylül 2022 olarak belirlendi. Sürüm uyumlu olduğu cihazlar için gelecek.

İOS 16 alacak modeller

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13

Mini iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (second generation and later)

Son tanıtılan iPhone 14 de yeni sürümün uyumlu olduğu cihazlar arasında yerini alacak.

İOS 16 özellikleri nelerdir?

Apple'ın, Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıttığı iOS 16 ile iPhone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi.

Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek.

Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.

Yeni sürümle gelen diğer bir yenilikte mesajlar uygulamasıyla ilgili.iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi.

Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.

iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı geldi.

Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek. Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

Yeni Güncelleme ile, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.

Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.