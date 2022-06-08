iOS 16 güncellemesi nasıl yüklenir

iOS 16'nın geliştirici beta sürümünü iPhone'lara nasıl yükleyebileceğinizi anlattık.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6-10 Haziran tarihleri gerçekleşiyor.

Etkinlik kapsamında Apple, kendi yazılımlarının yeni sürümlerini tanıttı. Bu yazılımlar arasında en çok merak edilen ise iOS 16 oldu. Apple'ın iOS işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü, önemli geliştirmeler içeriyor.

Şu anda geliştirme aşamasında olan iOS 16, beta olarak geliştirici kullanıcılara sunuluyor. Ancak iOS 16 beta sürümünü siz de telefonlarınıza yükleyebilirsiniz.

iOS 16 geliştirici beta sürümü nasıl yüklenir

1- iPhone'unuzun Safari tarayısından aşağıdaki bağlantıya tıklayarak iOS 16 beta profili web sitesine girin.

2- Sayfayı aşağıya kaydırın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa gelecek. Bu kısımdan en baştaki "iOS Beta Profile" bölümünün hemen altındaki "Install Profile" butonuna dokunun.

3- Telefonunuza inen beta profil dosyasını açın ve şifre istenirse şifrenizi girerek profil dosyanızı yükleyin.

4- Telefonu bir kereliğine kapatıp açın ve ardından Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme kısmına gidin.

5- Bu ekranda " iOS 16 Developer Beta" güncellemesi karşınıza çıkacak. Güncellemeyi indirip telefonunuza kurabilirsiniz.

Yukarıdaki işlemleri tamamladığınızda, artık her ay düzenli olarak yayınlanacak olan iOS 16 beta güncellemeleri otomatik olarak telefonunuza gelecek.

iOS 16 Beta yüklemek güvenli mi

iOS 16 beta güncellemesi şu anda yalnızca geliştiricilere sunuluyor. Bu nedenle, yeni sürümde bazı hatalarla karşılaşmanız muhtemel. iOS 16'nın kararlı sürümü eylül ayında tanıtılacak iPhone 14 modelleriyle birlikte diğer telefonlara da gelecek.

Son olarak yalnızca aşağıdaki iPhone modellerine sahip kullanıcıların iOS 1+ beta güncellemesini yükleyebileceğini hatırlatalım.