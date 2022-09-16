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    iOS 16 ile gelen yeni pil göstergesi, tüm modellere açılıyor

    iPhone X’in çentiği ile birlikte bir anda ortadan kaybolan pil yüzdesi göstergesi, iOS 16 ile bazı iPhone'lara gelmişti. Yeni özellik, tüm modellere de gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 09:45
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    iOS 16 ile gelen yeni pil göstergesi, tüm modellere açılıyor

    ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmış ve iOS 16 güncellemesini yayınlamıştı.

    iPhone X ile birlikte hayatımıza giren çentiğin bizden aldığı belki de en önemli şey, pil yüzdesi göstergesi olmuştu.

    Denetim merkezini açmadan kalan pil yüzdesini göremiyor olmak, pek çok kullanıcı için hayal kırıklığı yaratsa da iOS 16 ile bu sorun çözülüyor.

    Apple, iOS 16 ile birlikte pil yüzdesi göstergesini durum çubuğuna nihayet geri getirdi. Bu özellik, iOS'un pil ayarlarında etkinleştirilebiliyor.

    ios 16

    iOS 16 yüklü tüm modellere de gelecek

    Durum çubuğunda pil göstergesi özelliği;  iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini gibi modellerde çalışmıyordu.

    Bu durum, önümüzdeki haftalarda çıkacak iOS 16.1 güncellemesi ile değişecek. Apple, yeni göstergeyi iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini modellerine de ekleyecek.


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