iOS 16 ile iPhone'lara gelmesi beklenen yenilikler

Apple'ın bu yıl düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılacak iOS 16 ile iPhone'lara gelmesi beklenen özellikleri derledik.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6-10 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleşecek.

iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS gibi Apple yazılımlarının yeni sürümlerinin duyurulacağı WWDC 2022; apple.com, Apple Developer uygulaması, YouTube ve Apple TV üzerinden canlı izlenebilecek.

Yeni güncellemeler tanıtılacak

Apple, konferansta iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 ve tvOS 16'ya ağırlık verecek. Şirket büyük olasılıkla bu işletim sistemlerinin beta sürümlerini aynı gün geliştiricilere sunacak.

iOS 16 ile iPhone'lara gelmesi muhtemel yenilikler

Apple'ın iOS işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü, önemli geliştirmeler içerebilir. iOS 16'nın bildirimler için bir güncelleme ve bir dizi yeni sağlık izleme özelliği içermesi bekleniyor.

Öte yandan, iOS arayüzünün baştan sona yeniden tasarlanması gibi bir durum söz konusu olmayacak.

watchOS 9'un etkinlik ve sağlık izleme özelliklerinde yükseltmeler içerebileceğini belirten analistler, bu konuda herhangi bir detay vermiyor.

iOS 16 ile Sağlık uygulaması ve Fitness uygulamaları, yeni sağlık özelliklerine göre yeniden tasarlanacak.

Öte yandan, iOS 15'in bir çeşit "yiyecek veya beslenme izleme" özelliğine sahip olacağı söylenmiş, ancak bu gerçekleşmemişti. Bu özelliğin iOS 16 ile karşımıza çıkacağı da iddialar arasında.

Her zaman açık ekran

İPhone 13 piyasaya sürülmeden önce, Apple'ın nihayet bir bakışta saat, tarih, bildirimler ve diğer hızlı verileri gösteren "her zaman açık ekran" kullanacağı söylentileri vardı.

Ancak Android telefonlarda yıllardır olan bu özellik, iPhone 13 modellerinde de karşımıza çıkmadı.

Bu özellik, donanıma bağlı değil ve sadece OLED ekranlarla birlikte çalışıyor. Bu nedenle Apple, iOS 16 ile "her zaman açık ekran" özelliğini kullanıma sunabilir.

iPhone X, XS ve XS Max, 11 Pro ve 11 Pro Max ve tüm iPhone 12 ve 13 modellerinin OLED ekrana sahip olduğunu düşünürsek, bu özelliğin söz konusu telefonlar için kullanıma sunulabileceğini söyleyebiliriz.

