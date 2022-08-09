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    iOS 16 ile pil yüzdesi durum çubuğuna geri dönüyor

    iPhone X’in çentiği ile birlikte bir anda ortadan kaybolan pil yüzdesi göstergesi, iOS 16 ile yeniden durum çubuğuna ekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 14:29
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    iOS 16 ile pil yüzdesi durum çubuğuna geri dönüyor

    Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6 Haziran'da yapıldı.

    Etkinlik kapsamında Apple, kendi yazılımlarının yeni sürümlerini tanıttı. Bu yazılımlar arasında en çok merak edilen ise iOS 16 oldu. Apple'ın iOS işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü, önemli geliştirmeler içeriyor.

    iPhone X ile birlikte hayatımıza giren çentiğin bizden aldığı belki de en önemli şey, pil yüzdesi göstergesi olmuştu.

    Denetim merkezini açmadan kalan pil yüzdesini göremiyor olmak, pek çok kullanıcı için hayal kırıklığı yaratsa da iOS 16 ile bu sorun çözülüyor.

    Pil yüzdesi geri geliyor

    Apple, iOS 16 ile birlikte pil yüzdesi göstergesini durum çubuğuna nihayet geri getiriyor. Bu özellik, iOS'un pil ayarlarında etkinleştirilebiliyor.

    ios 16

    Öte yandan, beta sürümüne göre bu özellik iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini gibi modellerde çalışmayacak. Ancak iOS 16'nın kararlı sürümünü görmeden, bu konu hakkında kesin bir şey söyleyemiyoruz.


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