iOS 16 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, iOS 16 güncellemesini dün akşam ülkemizdeki iPhone sahipleri için kullanıma sundu. Güncelleme ile gelen yeniliklere yakından bakıyoruz.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6-10 Haziran tarihleri gerçekleşmiş ve iOS 16 tanıtılmıştı.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'nin 12 Eylül'den itibaren kullanıma sunulacağını açıklamıştı.

iOS 16 yayınlandı

Aylarca süren geliştirici ve herkese açık beta sürümlerinden sonra iOS 16, dün akşam TSİ 20.00'de destekleyen iPhone modellerine sunuldu.

iOS 16 ile gelen yenilikler

Yeni kilit ekranı

iPhone ekranlarında artık iOS 16 ile birlikte kilit ekranı değişiyor. İlk olarak duvar kağıdınızda derinlik modu olacak. Bu özellikle birlikte, duvar kağıdınızda bir yüz veya kişi varsa, saat gibi yazıların önünde yer alacak.

Öte yandan kullanıcılar, artık kilit ekranına widget ekleyebilecek. Bu widget’lar arasında takvim uygulaması, hava durumu ve yapılacaklar listesi gibi seçenekler de var.

Yenilenen mesajlar uygulaması

iOS 16 güncellemesi ile birlikte, Mesajlar uygulaması da tamamen yenileniyor. Mesajlar uygulamasında artık gönderilmiş mesajları düzenleyebileceksiniz.

SharePlay isimli yeni özellik sayesinde kullanıcılar, arkadaşlarıyla birlikte beraber dizi izleyebilecek veya müzik dinleyebilecek.

Yeni güvenlik özellikleri

iOS 16 ile birlikte Güvenlik Kontrolü adı verilen yeni bir özellik geliyor. Bu araç sayesinde kullanıcıların kişisel güvenliği daha fazla korunacak.

Bildiğiniz gibi günümüzdeki birçok ilişkide insanlar birbirleriyle şifrelerini ve konumlarını kolayca paylaşıyorlar ancak bu çoğu zaman bir sorun haline gelebiliyor.

Apple’ın yeni Acil Durum butonu ile birlikte tüm hesaplara erişim tamamen kesilebilecek.

Bu da istemediğiniz kişilerle konumunuzun paylaşılmasını ve onların hesaplarınıza erişmesini engelleyecek.

Ayrıca bu butona bastığınızda diğer tüm cihazlarda açık olan iCloud hesaplarınız kapatılacak.

Durum çubuğunda pil yüzdesi

iPhone X ile birlikte hayatımıza giren çentiğin bizden aldığı belki de en önemli şey, pil yüzdesi göstergesi olmuştu.

Denetim merkezini açmadan kalan pil yüzdesini göremiyor olmak, pek çok kullanıcı için hayal kırıklığı yaratsa da iOS 16 ile bu sorun çözülüyor.

Apple, iOS 16 ile birlikte pil yüzdesi göstergesini durum çubuğuna nihayet geri getirdi. Bu özellik, çentikli iPhone'larda iOS'un pil ayarlarında etkinleştirilebiliyor.

iOS 16 güncellemesi alacak iPhone'lar

Apple tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre iOS 16 güncellemesi yalnızca iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine gönderilecek. Bu nedenle, günümüzde bile hala ilgi gören iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone SE (1.nesil), güncelleme alamayacak.

iOS 16 alacak tüm modeller şu şekilde: