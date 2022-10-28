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    iOS 16.1 güncellemesinde Wi-Fi sorunları ortaya çıktı

    Apple'ın pazartesi günü yayınladığı iOS 16.1 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, Wi-Fi sorunları yaşamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 10:05
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    iOS 16.1 güncellemesinde Wi-Fi sorunları ortaya çıktı

    Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

    iPhone 14 modellerinde yaşanan birçok sorun nedeniyle Apple, geçtiğimiz günlerde ise iOS 16.1 güncellemesini yayınlayarak sorunları çözmüştü.

    Şimdi de Wi-Fi sorunu ortaya çıktı

    Reddit, Twitter ve Apple Destek topluluk forumlarındaki şikayetlere göre kullanıcılar, iOS 16.1'i yükledikten sonra Wi-Fi bağlantısında kopmalar meydana geldiğini rapor ediyor.

    Apple, bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 16.2'yi kasım ayının sonlarında yayınlayacak. Ancak şirket, Wi-Fi sorunları nedeniyle daha önce küçük bir güncelleme yayınlayabilir.

    ios


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