iOS 16.1 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, iOS 16.1 güncellemesini yayınlamaya başladı. Güncelleme ile iPhone'lara gelen yenilikleri derledik.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

iPhone 14 modellerinde yaşanan birçok sorun nedeniyle Apple, hızlı bir çekilde iOS 16.1 güncellemesi üzerinde çalışmalara başlamıştı.

iOS 16.1 iPhone'lara geldi

Apple, iOS 16.1 güncellemesini yayınlamaya başladı. ‌iOS 16‌’nın lansman sürümüne dahil olmayan birkaç özellik, yeni güncelleme ile kullanıma sunuldu.

Arkadaşlarınız ve ailenizle bir fotoğraf kitaplığını yönetmek için iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı desteği geldi.

Ayrıca iPhone 14 Pro modellerinde Kilit Ekranına ve Dinamik Ada’ya Canlı Etkinlikler eklendi.

Anahtar paylaşımı özelliği de kullanıma sunuldu. Bu özellik, Cüzdan’daki araba anahtarını, otel odası anahtarını ve diğer anahtarları Mesajlar ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak güvenli bir şekilde paylaşmanızı sağlıyor.

iOS 16.1 ile giderilen hatalar

Öte yandan Apple, iOS 16.1 ile aşağıdaki sorunları çözdüğünü söylüyor:

Silinen yazışmaların Mesajlar’daki yazışma listesinde görünmesi

Dynamic Island içeriğinin Ulaşılabilirlik kullanılırken kullanılamaması

VPN uygulaması kullanılırken CarPlay’in bağlanamaması

iOS 16.1 güncellemesini, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek indirebilirsiniz.

iOS 16 alan tüm modeller: