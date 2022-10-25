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    iOS 16.1 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, iOS 16.1 güncellemesini yayınlamaya başladı. Güncelleme ile iPhone'lara gelen yenilikleri derledik.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:53
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    iOS 16.1 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

    iPhone 14 modellerinde yaşanan birçok sorun nedeniyle Apple, hızlı bir çekilde iOS 16.1 güncellemesi üzerinde çalışmalara başlamıştı.

    iOS 16.1 iPhone'lara geldi

    Apple, iOS 16.1 güncellemesini yayınlamaya başladı. ‌iOS 16‌’nın lansman sürümüne dahil olmayan birkaç özellik, yeni güncelleme ile kullanıma sunuldu.

    Arkadaşlarınız ve ailenizle bir fotoğraf kitaplığını yönetmek için iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı desteği geldi.

    Ayrıca iPhone 14 Pro modellerinde Kilit Ekranına ve Dinamik Ada’ya Canlı Etkinlikler eklendi.

    Anahtar paylaşımı özelliği de kullanıma sunuldu. Bu özellik, Cüzdan’daki araba anahtarını, otel odası anahtarını ve diğer anahtarları Mesajlar ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak güvenli bir şekilde paylaşmanızı sağlıyor.

    ios

    iOS 16.1 ile giderilen hatalar

    Öte yandan Apple, iOS 16.1 ile aşağıdaki sorunları çözdüğünü söylüyor:

    • Silinen yazışmaların Mesajlar’daki yazışma listesinde görünmesi
    • Dynamic Island içeriğinin Ulaşılabilirlik kullanılırken kullanılamaması
    • VPN uygulaması kullanılırken CarPlay’in bağlanamaması

    iOS 16.1 güncellemesini, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek indirebilirsiniz.

    iOS 16 alan tüm modeller:

    • iPhone 8
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone X
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone SE (2. ve 3. nesil)
    • iPhone 14
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Pro Max

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