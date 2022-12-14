iOS 16.2 güncellemesi yayınlandı. iOS 16.2 sürümüyle birlikte, iPhone kullanıcıları birçok yeni özelliğe kavuştu.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de iOS 16.2 sürümünü yayınlayarak hem bazı sorunları çözdü, hem de iPhone'lara yeni özellikler getirdi.

iOS 16.2 ile iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 16.2 ile gelen yenilikler arasında Apple Music'e eklenen karaoke özelliği dikkat çekiyor.

Yeni ayarlar, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde "Hep Açık Ekran" etkinken duvar kâğıdını veya bildirimleri gizlemenizi sağlıyor.

FaceTime aramasında görüştüğünüz kişilerle oynayabilmeniz için Game Center’da çok oyunculu oyunlara yönelik SharePlay desteği de gelen yenilikler arasında.

Uçtan uca iCloud şifrelemesi, iOS 16.2 içinde Gelişmiş Veri Koruma olarak adlandırılıyor ve bu; Notlar, iCloud yedeklemeleri ve Fotoğraflar gibi verilerin artık uçtan uca şifreleme ile korunduğu anlamına geliyor.

Diğer küçük yenilikler

Mesajlar’daki iyileştirilmiş arama, fotoğrafları içeriğine göre (köpek, araba, kişi veya metin gibi) bulmanızı sağlar.

AirDrop, istenmeyen içerik alma isteklerini önlemek için artık 10 dakikadan sonra Yalnızca Kişiler’e otomatik olarak döner.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri.

iOS 16.2 güncellemesi alan telefonlar