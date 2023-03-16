iOS 16.4 çıkış tarihi ve iPhone'lara gelecek yenilikler Geçtiğimiz haftalarda iOS 16.4’ün beta sürümünü yayınlayan Apple, yakında güncellemeyi iPhone kullanıcılarına sunacak.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Şimdi de iOS 16.4 sürümü üzerinde çalışan Apple, geçtiğimiz haftalarda bu sürümün ikinci beta güncellemesini yayınlamıştı.

iOS 16.4 ne zaman çıkacak

Son bilgilere göre Apple, iOS 16.4 güncellemesini mart ayı sonunda veya nisan ayının ilk haftalarında kullanıma sunacak.

iPhone'lara gelecek yenilikler

Yeni yayınlanan iOS 16.4 Beta 2 ile Unicode 15.0 kodlama desteği iPhone'lara geldi. Bu, iOS için pek çok yeni emojinin test edildiği anlamına geliyor.

Apple Pencil için daha vurgulu çizimler yapmamıza olanak sağlayan Tilt ve Azimuth özellikleri de kullanıma sunuldu.

iOS 16.4 güncellemesi ile birlikte bazı uygulamalarda değişikliklere gidilecek, çeşitli yeni özelleştirme seçenekleri eklenecek.

Apple, iOS 16.4 ile birlikte Podcast uygulamasında çeşitli değişikliklere gidiyor. Bunlar hem araç sürerken hem de normal kullanımda kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Dinlediğiniz podcastin sonraki bölümlerine geçmek, kaydedilen bölümleri yeniden dinlemek gibi seçenekler artık Kitaplık bölümünde olacak.

Türkiye'de 5G aktif olacak

iOS 16.4 güncellemesi, Türkiye’deki iPhone’lar için 5G desteğini de aktif hale getirecek.

iPhone 12 veya sonraki modelleri, belirli operatörlerin 5G hücresel ağlarıyla çalışıyor. Her ne kadar ülkemizdeki iPhone'lara 5G desteği gelse de operatörler henüz desteklemediğinden bu hızlara ulaşmak mümkün olmayacak.

Operatörünüzün 5G kapsama alanındaysanız ve 5G hücresel planınız etkinleştirilmişse, iPhone'unuzun durum çubuğunda bir 5G simgesi görünecek.